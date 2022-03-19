南風率8藝術家進駐衛武營WeR 盼成藝術發展新起點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於衛武營原軍區營舍3連棟的R棟衛武營藝術村WeR於19日正式開幕，高雄市長陳其邁（前左2）與眾人一起敲下WeR招牌的竹樁。中央社記者曾以寧攝 111年3月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄19日電）由南風劇團和8名常駐藝術家共同打造的衛武營藝術村WeR今天正式開幕，高雄市長陳其邁說，希望能秉「We Are Together」精神帶更多創作團隊進入，成為藝術發展的新起點。

位於衛武營原軍區營舍3連棟的R棟衛武營藝術村「WeR」今天正式開幕，高雄市長陳其邁和南風劇團團長陳姿仰帶領眾人一起敲下「WeR」招牌的竹樁，象徵由南風劇團帶領的藝術村WeR，將讓高雄更多藝術家與作品得以落地生根。

陳其邁致詞表示，所有藝術文化都來自土地和人民，希望WeR藝術村的成立不只是南風團隊進入，而是秉持「We Are Together」精神帶更多人進來，「讓所有人民都站在一起，讓土地更加美好。」他也說，3連棟的另外2棟也將有北藝大等團隊進駐，希望能吸引更多年輕、不同的表演和創作團體進入衛武營，讓與人民最接近的WeR基地，成為藝術發展的新起點，在高雄未來「文化平權」的願景能在衛武營實現。

率領藝術家團隊進駐、同時為WeR藝術村執行長和南風劇團團長的陳姿仰說，取名叫WeR，是取衛武營台語的第一個音「We」，加上R棟的R，希望衛武營在國家文化藝術中心之外，也能提供更多藝術創作者呈現、表現的機會。因此空間規劃有小劇場、藝術中心，並在8名常駐藝術家外，也提供藝術家進行短期呈現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛武營藝術村資料指出，WeR基地經半年規劃改建，由南風劇團帶領藝術家進駐打造。目前有林純用、王國仁、何佳真、賴新龍、邱筱惠、陳彥名、王阿輝、連宏珠共8名長駐藝術家，並有舞蹈教室排練室、藝術推廣教室、研習空間、展覽空間等空間開放租用。整體規劃以實驗性及跨界創作為主軸，將為社區帶來日常藝術的充沛養分，為衛武營創造更多元豐富的藝術風貌。

藝術村表示，3月19、20日上午10時至下午5時30分有開幕系列活動，結合藝術市集、與藝術家共繪創造、吟唱體驗、空間闖關體驗、參觀藝術家工作坊等活動。邀民眾踏進藝術村感受豐沛的藝術能量，認識不同藝術家的創作和故事，每日前100名完成空間闖關體驗任務者還可獲得駐村藝術家的紀念小禮。（編輯：黃世雅）1110319

由南風劇團和8名常駐藝術家共同打造的衛武營藝術村WeR於19日正式開幕，劇團表示，空間規劃有小劇場、藝術中心，並除8名常駐藝術家外，也可提供藝術家進行短期呈現。中央社記者曾以寧攝 111年3月19日