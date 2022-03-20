2022高雄獎 李屏宜李承亮蔡咅璟以生命主題創作獲獎

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）2022高雄獎今天在高美館舉行頒獎典禮，由李屏宜、李承亮、蔡咅璟3人作品從366件作品中脫穎而出，以各自環繞自身貨物件「生命」的創作獲得首獎，傅瑩瑩則獲書法篆刻類特別獎。

「2022高雄獎」今天午在高雄市立美術館頒獎舉辦典禮，高雄市副市長史哲、高雄市政府文化局長王文翠、高美館長李玉玲等人都出席見證，由高雄市長陳其邁頒發獎座與50萬元獎金給3名首獎得主李屏宜、李承亮、蔡咅璟。傅瑩瑩則獲得由何創時基金會贊助之書法篆刻類特別獎與獎金10萬元。

陳其邁表示，高雄正不斷用文化藝術定義、形塑高雄，因為離台北比較遠，反而有更多的空間，在各領域創作都有自由揮灑的舞台。年輕藝術新秀展現的創作活力，也正是城市不斷創新、追求真善美的重要動力，市府一定會盡力給年輕藝術家舞台，讓他們在世界大放異彩。

李玉玲說明，2022高雄獎進入初選的作品共有366件，最終決選出高榮譽首獎3名、何創時特別獎1名、優選獎5名以及入選17名。高美館並安排重新改造後的4樓展覽室作為得獎者舞台，透過兼具當代性與實驗性的通透展間，觀照著入選者呈現的作品，鼓勵不同作品在同一空間中激盪對話。

高雄獎複審評審團代表吳瑪悧說，因為高雄獎複審不分類、無媒材限制，並開放創作者現場向評審委員深入解析作品脈絡與創作動機，每年都能發掘新作品所帶來的新敘事方法，這屆創作者也充分展現他們著重作品所表現的空間感與參與性的特色，透過手作、繪畫性、身體經歷、空間感知等手法，詮釋對於社會議題和自身生命歷程的體會。

3件得獎作品分別為，李屏宜作品「呼吸：風景」，刻印潔淨深邃的山川海景，將木刻板與紙張印像以鏡像並置，映出疫情時代下原鄉風景瞬息的寧靜風景；李承亮作品「Dio駱駝」則以撿拾來的現成物拼裝組成駱駝形象，站立在建案廣告建構的虛幻海景，形成一個穿越生活沙漠的貧瘠與富饒、欲念與想望之頑強意象。

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而蔡咅璟所創作的「在海拔2000公尺震動」則從啄木鳥標本出發，透過動物溝通師召喚生物之靈，尋訪其曾棲息之森林，再藉啄木鳥裝置敲擊聲迴盪成生命殘響。

高美館表示，「2022高雄獎」是台灣最具代表性的當代藝術大獎之一，3名首獎得主的創作主題都環繞自身和物件的「生命」，如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情世代的無聲連結，可見新世代創作者對生活與環境細微敏銳的觀察。首獎作品與其他入選作品將在高美館4樓展覽室展出至4月24日。（編輯：黃世雅）1110320