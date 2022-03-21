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未足額進用身心障礙者 高科技產業占多數

2022/3/21 18:08
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（中央社記者張雄風台北21日電）勞動部今天公布最新事業單位進用身心障礙者統計，公部門以司法院未足額2人最多，已提報身障特考名額；民間以高科技產業為主，因需常移動、久站、搬重物，不易招募身障員工。

勞動部今天發布新聞稿表示，依身心障礙者權益保障法第38條規定，應定額進用身心障礙者義務單位計有1萬7905家，根據最新統計，已足額進用者1萬6133家，占90.10%，應進用身心障礙者6萬1547人，實際進用8萬9602人，進用比例達145.58%。

勞動部表示，連續2個月以上未足額進用的公立單位計19家、未足額進用人數22人；除司法院不足進用2人以外，餘均為不足進用1人。司法院主要因身障員工離職，受限於員額限制未及遞補致不足進用，司法院已招募身障約聘僱人員，並提報身障特考名額。

勞動部指出，連續2個月以上未足額進用的私立單位計1600家，未足額進用人數2371人；其中台灣艾司摩爾科技股份有限公司不足進用18人排名第1，華邦電子股份有限公司不足進用14人排名第2，緯創資通股份有限公司不足進用12人排名第3。

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經過勞動部瞭解，上述公司屬高科技產業，職缺內容或有工作地點需常移動、久站、搬重物等情形，致不易招募身障員工。

勞動部說明，新竹市政府已偕同專家學者入場輔導台灣艾司摩爾科技公司，協助盤點現有職缺，並提供相關進用身心障礙員工計畫；緯創資通公司不足額人數已於今年1月減少4名；台中市政府亦積極輔導華邦電子，該公司已於去年12月增聘1名身障員工。（編輯：陳清芳）1110320

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