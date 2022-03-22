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中國洋蔥傳經越南洗產地輸入 陳吉仲：將以檢驗確認

2022/3/22 12:06
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）外界質疑中國洋蔥透過越南洗產地輸入台灣，行政院農委會主委陳吉仲今天表示，無法接受此現象，將透過檢驗方法，並希望越南配合採樣，啟動後可確認是否有洗產地情形。

現值恆春半島洋蔥產季，卻傳出有中國洋蔥透過越南洗產地進口到台灣，陳吉仲今天出席中興大學「儲備植物醫師成果發表會」，會後他接受媒體聯訪，做上述表示。

陳吉仲指出，國內每年洋蔥需求量約12萬公噸，以過去5年平均來說，國產、進口各半，各約5、6萬公噸，主要的進口國家來自美國、紐西蘭、日本、韓國，去年越南進口量增加到8000多公噸，今年1到2月已2000多公噸。

他表示，無法接受洗產地的現象，有DNA等相關檢測方式，也已具體希望越南可配合採樣，啟動後即可確認是否有洗產地現象。國內生產受到氣候因素減少，今年洋蔥的生產面積減了12%，總產量減少6%，但價格維持很好水準，密切觀測產地的價格是否受影響，會確保洋蔥採收價格讓農民可接受，不讓訊息干擾產地市場。

關於，白肉雞價格上漲，陳吉仲指出，國內雞肉未來6個月的供應量可滿足國人需求，價格趨勢視俄烏戰爭對國際穀物價格的影響，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致船運提高，導致國內大豆、玉米的飼料成本變化，若飼料價格可維持，畜產品價格就可穩定，若飼料上漲，農民成本增加，市場機制也會自然反映。

他說，目前雞肉的產地價格每台斤新台幣32元，相較之前31.8元，上漲0.2元，未來雞肉價格是否變動，會因飼料成本及價格調整，農委會將會和飼料業者溝通。

陳吉仲表示，國內鮮乳價格也會視農民生產成本是否增加來調整，將會先確保數量供應無虞；若農民無法在合理利潤下生產，也就無法滿足國人糧食所需，透過政策工具，協助農民降低成本。（編輯：陳仁華）1110322

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