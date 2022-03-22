公益彩券發行22年盈餘逾5300億 今年拚百倍成長

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（中央社記者張璦台北22日電）第5屆公益彩券發行機構甄選將開跑，財政部國庫署今天公布，公益彩券自1999年底發行以來，截至今年2月底，累計盈餘達新台幣5325億元，這一數字與起初盈餘56億元相比，成長95倍，並希望今年年底達到百倍成長。

台灣公益彩券核心價值在於挹注社福財源並促進弱勢族群就業機會，國庫署表示，公益彩券自1999年底發行以來，截至今年2月底止，累計創造盈餘約5325億元。

國庫署指出，盈餘專款專用於補助國民年金約2390億元、全民健康保險準備266億元，以及分配給地方政府運用於社會福利支出約2669億元；另運用發行機構繳納的回饋金約362億元，補助相關單位落實弱勢族群照顧，及經銷商失業、轉業生活津貼等。

在提供弱勢族群就業機會方面，國庫署說，公益彩券經銷商以具工作能力的身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，截至今年2月底，經銷商人數合計4萬3128人，立即型彩券（即刮刮樂）經銷商為多、約占87%，若再考慮經銷商聘僱員工及彩券週邊產業等因素，對於促進就業具正面影響。

同時，國庫署說，公益彩券2021年銷售目標為1318億元、結算盈餘為298億元，年度累計結算出爐，銷售金額約1328.5億元、盈餘約302.26億元，克服疫情衝擊，年度目標皆已達成。

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另外，今年公益彩券年度銷售目標為1362億元、結算盈餘為309億元，截至2月止，累計金額約196.9億元、盈餘約52.67億元，與去年同期銷售金額194.1億元、盈餘50.24億元比較，銷售金額增加約2.8億元、年成長1.44%，盈餘增加約2.43億元、成長4.84%。

國庫署表示，樂觀看待今年公益彩券銷售情況，財政部將繼續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標。（編輯：潘羿菁）1110322