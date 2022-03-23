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日本語能力試驗 4/11前報名7/3考試

2022/3/23 13:34
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（中央社記者陳至中台北23日電）由日本台灣交流協會等單位主辦的「日本語能力試驗（JLPT）」，2022年第一回測驗將於3月25日到4月11日開放報名，考試時間為7月3日。

JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同舉辦，分成N1到N5等5個級數（N1最高，N5為初級），一年舉辦2次，成績可廣泛用於求職、公司內部升遷、在校學習評量等用途。

LTTC今天發出新聞稿指出，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣考區停辦第一回測驗，但多數考生選擇將報名資格保留到第二回，可見台灣人對學習日語的熱情。

LTTC表示，隨著疫情漸趨穩定，日本逐漸放寬入境限制，台日交流預計回溫，因此早日取得JLPT成績，將更有利於未來學習和職涯規劃。

不過，如果是想到日本攻讀大學，多數學校要求的是日本文部科學省舉辦的「日本留學試驗（EJU）」，這項考試有別於JLPT，除了日語能力外，也測驗基礎學科能力。（編輯：張芷瑄）1110323

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