台大推國際生師徒制實習 引路人計畫首年170名額

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（中央社記者許秩維台北23日電）台大首創專為國際學生打造的師徒制實習計畫，並安排企業或機構高層擔任導師，今年逾70間機構參與，預計提供170個暑期實習名額。

為促進台灣與國際人才市場連結，台灣大學國際事務處開辦國際學生暑期實習的「台大國際引路人計畫」，今天舉行啟動記者會，並邀請參與計畫的外國駐台商會、政府組織、外商公司、本土企業等逾70間機構的代表與會。

台灣大學校長管中閔說，台大每年約3000名國際生就學，但國際生若想留台工作，有時會因制度或法令而難如願，引路人計畫就是希望協助國際生在就學期間找到實習機會，不管未來回母國或留台，都能順利銜接職場，且安排有經驗的前輩帶領實習，也有師徒相傳意味。

台灣大學國際長袁孝維說明，過去學校多半只是將學生送去業界實習，而國際引路人計畫是全國第1個專為國際生打造的師徒制實習計畫，涵蓋自傳與履歷撰寫、面試技巧到職場倫理與文化等內容，並安排國際學生在暑假期間跟著高階或專業的業師進入職場學習。

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袁孝維指出，今年首辦引路人計畫，包括保時捷、台積電等逾70間機構參與，提供170個名額，國際處將透過書面資料和面試篩選優異的外籍學位生，學生可根據各機構的條件（如是否給薪、提供宿舍等）排志願，未來也會逐步擴大名額，除了外籍生，讓修習較多英語課程的台生也能參與。

來自德國的台大腦與心智科學研究所學生連德威（David Lenzen）也表達參與國際引路人計畫的意願，他相信透過實習能獲得更多職場學習經驗，而自己對生物科技相關產業或德商特別感興趣，未來也希望有機會留在台灣工作。（編輯：張芷瑄）1110323