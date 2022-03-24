備戰國境開放 龍頭級旅行社停止無薪假

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，這期實施人數為1萬5376人，許多行業深受邊境管制之苦，但有一家龍頭級旅行社認為有機會開放國境，為備戰而停止實施無薪假。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2396家，實施人數1萬5376人，與上期公布實施家數計2304家，實施人數1萬5411人相比，這次家數增加92家，人數減少35人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期有大型公司停止實施減班休息，在數據一增一減下，導致家數增加、人數減少。

黃維琛指出，這期停止實施減班休息的事業為一家龍頭級的旅行社，一共600多人，原以為只是要執行續簽作業，但深入了解得知業者認為有機會開放國境，因此先停止實施減班休息，「要把人叫回來備戰」。

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製造業部分，這期有一些個別小廠商經營問題，導致數據增加。黃維琛舉例，其中有一家廠商去年底發生火災，但仍在善後無法復原，員工也想繼續留下來工作，因此雙方有協議實施減班休息，後續會請縣市政府注意，盼讓協助資源儘速進入。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1423家、批發及零售業291家、住宿及餐飲業168家；人數以支援服務業9073人最多，其次是運輸及倉儲業1560人、住宿及餐飲業1263人。（編輯：管中維）1110324