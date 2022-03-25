鄺盛掌鏡科幻短片 借世新大學智能設置基地拍攝

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風度影業運用世新大學「LVS智能攝製基地」拍攝新風獎示範影片，邀請知名MV導演鄺盛掌鏡。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年3月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）世新大學去年12月正式啟用「LVS智能攝製基地」，吸引許多影視公司合作。風度影業近日也在世新拍攝新風獎示範影片，邀請知名MV導演鄺盛掌鏡，運用最新技術拍攝科幻短片。

世新大學LVS（LED Virtual Studio）智能攝製基地，由P2.6等級的2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15公尺、高6公尺的環型巨幕上方，還配有一塊10公尺乘10公尺的正方形LED天幕。攝影棚搭配即時影像追蹤攝影設備，可提供更多沉浸式表演環境，縮短影視製作流程。

世新大學今天發布新聞稿指出，去年藉由「青春弒戀」獲得多項金馬獎入圍肯定的風度影業，啟動「新風獎短片創作大賽」，近日在世新拍攝名為Falling的賽博龐克（Cyberpunk）風格科幻短片，由人氣偶像連晨翔、舒子晨合作演出。

鄺盛透過世新大學指出，LVS智能攝製基地讓演員沉浸在擬真環境裡，更容易投入情緒演出，「這裡可以創造無限可能」。示範影片完成後，風度影業推動的「新風獎」將在世新校內展開甄選，總獎金達新台幣310萬元。

連晨翔、舒子晨在Falling中飾演一對苦戀情侶，深陷無限循環的時空情節。連晨翔突破以往高富帥形象，有9成鏡頭都是滿臉鮮血；舒子晨則是首次挑戰鋼管女郎裝扮，以一頭亮麗粉紅髮色加上亮片衣性感登場。

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舒子晨表示，拿到腳本時就一直想像LVS智能攝製基地的模樣，現場實際拍攝感受「超震撼」，沉浸環境讓她更能投入演出。不過她也說，亮片衣較滑不好施力，跳完一遍鋼管舞，力氣幾乎要用完。

世新大學副校長楊盛昱表示，業界在校內實作拍片，可讓在學階段的學生直接面對市場、接軌國際、體驗專業。期待透過各項產學合作，為產業的人才、內容、創意灌入活水。（編輯：管中維）1110325

風度影業運用世新大學「LVS智能攝製基地」拍攝新風獎示範影片，演員連晨翔（左）、舒子晨（右）首次合作。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年3月25日