清明連假 12歲以下免費入13處國家森林遊樂區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）行政院農業委員會林務局今天表示，4月2至5日為兒童節併同清明連假，12歲以下兒童可免費進入林務局轄管的太平山等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局發布新聞稿表示，上述13處國家森林遊樂區包含太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南及富源等。

為確保孩童安全，林務局提醒，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車，須有成年人陪同。

林務局補充遊賞資訊供民眾參考，包含阿里山一葉蘭擁有淡紫色花朵，花語為獨一無二的你，花期約在4月至5月。

東方肉穗野牡丹則是擁有紫紅色花朵，花期約在4月至10月，花語是如豔陽般熱力四射，可至太平山、內洞、東眼山、觀霧、大雪山、阿里山與雙流國家森林遊樂區觀賞。

台灣龍膽有著含蓄的淡藍色花朵，綻放在路旁草叢中，花語是愛上憂傷的你，花期為4月到7月，可在太平山、觀霧、大雪山、合歡山與阿里山國家森林遊樂區發現。（編輯：管中維）1110325