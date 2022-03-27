印度恢復國際商業航班 華航評估中尚無時間表

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（中央社記者林行健新德里27日專電）隨著COVID-19疫情緩穩，印度今天重新開放天空，近70家國際航空公司開始恢復正常商業航班運作，中華航空公司仍在評估是否恢復印度航線營運，但目前仍無時間表。

印度自2020年3月起即因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情禁止定期國際商業航班，同年7月允許特定航班在「航空泡泡」的模式下營運。去年11月下旬，印度民航總局本已宣布逐步恢復正常國際商業航班，但又因Omicron變異株出現而延後。

印度機場管理局（Airports Authority of India）昨天透過推特宣布，由於COVID-19病例減少，加上疫苗注射計畫實行成功，印度民航部（MoCA）已決定於27日恢復正常國際商業航班。

根據推文，許多原先規定的飛航限制，如國際航班需保留3個空位因應緊急醫療狀況、空中服務人員需穿著個人防護設備等都將取消，以利飛航作業平順。但旅客與機組人員仍需戴口罩。

印度媒體報導，有40多個國家66家航空公司，外加6家印度籍航空公司，都會在今天開始重新飛行印度航線，每週國際航班將達3200多班，但不包括中國的航空公司。

至於台灣的航空公司，在疫情爆發之前只有中華航空提供載客服務，而這項服務在2020年3月起即因印度禁止定期國際商業航班而停止，迄今僅飛過3趟包機。

據了解，華航仍在評估恢復印度航線營運，但目前仍無時間表，主要考量在於機組員返台檢疫防疫措施、多數需住防疫飯店，以及桃園國際機場對旅客的轉機限制等。

另外，印度衛生部2月10日公布的入境規定，旅客搭機前來印度前，須在Air Suvidha網站上傳搭機前14天的旅行史，以及搭機前72小時內的即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測陰性報告。

只要滿足以上兩個條件，來自國外的旅客原則上無須居家隔離，只需要自我健康監測14天；自我健康監測期間一旦出現可疑症狀，必須立即就醫。

旅客若能出示完整疫苗接種證明，可免提供RT-PCR檢測報告，但這個選項目前只適用於95個國家或地區，台灣和中國不在名單內。（編輯：林憬屏）1110327