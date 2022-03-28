台鐵紅斑馬退役 鐵道迷湧枋寮車站回味搶拍

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）台鐵EMU1200型列車外型獨特，有「紅斑馬」稱號，因服役36年且車況老舊，3月29日改點走入歷史，由EMU3000型城際列車取代，今天末班車從枋寮發出，鐵道迷回味搶拍。

台灣鐵路高雄運務段長徐竹平接受媒體聯訪指出，今天退役的台鐵EMU1200型，前身為EMU200型，從1987年開始服役，已經有36年時間，2000年將內裝與外觀重新裝修後，因而有「紅斑馬」稱號。

徐竹平說，「紅斑馬」在2004年正式上線，因為車況老舊，台鐵引進EMU3000型城際列車，讓它功成身退。末班車在3月28日下午4時45分，從枋寮行駛至彰化後，明天正式改點，由EMU3000型城際列車取代。

未來是否有計畫讓「紅斑馬」再現？徐竹平回應，列車退役之後，安全為第一考量，將來是否在特定的節日特定行駛，將再研議，目前沒有計畫。

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「紅斑馬」退役，台鐵還發送最終運行紀念卡，並在列車也貼上「最終運行」字樣，讓許多鐵道迷不捨。鐵道迷林天立告訴中央社記者，鐵道旅行是國民最經濟實惠的方式，相較於現行新的電氣化列車，「紅斑馬」較能感受到鐵道在運行的樂趣，因此特別搭上退役前的末班車回味。

就讀於成功大學交通管理系的許致維特別換上學士服與「紅斑馬」合照，他向中央社記者表示，「紅斑馬」屬於復古懷舊的車輛，台鐵將它改裝後，融入台鐵美學，外觀吸睛。（編輯：黃世雅）1110328

台鐵EMU1200型列車外型獨特，有「紅斑馬」稱號，因服役36年且車況老舊，3月29日改點走入歷史，由EMU3000型城際列車取代，28日末班車從屏東枋寮發出，列車也貼上「最終運行」字樣，讓許多鐵道迷不捨。中央社記者李卉婷攝 111年3月28日