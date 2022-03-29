台南隆田文資園區推復古市集 重現鹹甜滋味早年童玩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於台南市官田區的隆田ChaCha文化資產教育園區將於4月2日至5日推出「大圳遊園」系列活動，安排多項適合親子的表演，盼讓造訪園區的小朋友度過難忘的兒童節。（台南市文資處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）位於台南市官田區的隆田ChaCha文化資產教育園區將於4月2日至5日推出「大圳遊園」系列活動，多項表演外，還有回味過去鹽、糖業交會歷史的復古市集，重現早年美食童玩。

台南市政府文化資產管理處今天發布新聞稿指出，「大圳遊園」系列活動內容包括「鹹甜滋味！復古市集」、「繪本故事劇場」，還有深受親子喜愛的手作課程「植物敲染手作」及「大仁木作家－小火車木工坊」，並加碼禮物盒劇團及街頭藝人表演，盼讓造訪園區的小朋友度過難忘的兒童節。

台南市文化局長葉澤山表示，隆田文資教育園區是今年剛開幕的新景點，兒童節活動備受矚目，此次結合嘉南大圳與烏山頭水庫策展推出系列活動，其中的繪本故事劇場會安排民眾進入園區沉浸式劇場，感受四周環繞的場景變化後，再由專業繪本故事老師帶來說故事表演，兼具趣味性與知識性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉澤山表示，因園區基地過去是隆田轉運站，早期透過鹽鐵、糖鐵及台鐵的鐵路系統輸送鹽出港外銷，具備特殊歷史背景，這次也將透過舉辦「鹹甜滋味！復古市集」，帶領民眾回味1950年代風貌。

他說，市集攤位上有甜食、鹹食，各種滋味代表這裡過去鹽、糖業交會歷史，市集也規劃童玩區，擺出深水炸彈、喜從天降、扶搖直上及套圈圈等復古童玩，也可讓經歷過那個年代的民眾回憶童年時光。（編輯：陳仁華）1110329