台參與德州國際風箏藝術節 推廣留學台灣

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駐休士頓辦事處教育組與台灣留學生參與美國德州糖城國際風箏藝術節，向當地青年學子推廣到台灣留學，特別準備懷舊風十足的台灣夜市彈珠台遊戲，成功吸引當地民眾熱烈參與。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年3月30日

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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）駐休士頓辦事處教育組與台灣留學生參與美國德州糖城國際風箏藝術節，推廣到台灣留學，現場提供台灣夜市彈珠台遊戲與文房四寶，讓參觀民眾領略台灣豐富語言文化及傳統。

因為疫情停辦2年的德州糖城（Sugar Land）國際風箏藝術節（International Arts & Kite Festival）今年恢復舉行。

駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組與貝勒醫學院 （Baylor College of Medicine）及德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所（The University of Texas MD Anderson UTHealth Graduate School of Biomedical Sciences）2校台灣學生會代表共同參與，向當地學子推廣「留學到台灣」（Study in Taiwan）。

現場提供台灣獎學金、華語研習的華語文獎學金、到台灣擔任英文教師，以及華語文能力測驗等各項資訊。

此外，辦事處準備懷舊風的台灣夜市彈珠台遊戲，成功吸引大人小孩熱烈參與；另有國家圖書館的山水畫及蘇東坡畫像印章拓印，搭配文房四寶，讓前來參觀的民眾領略台灣豐富的語言文化及傳統。（編輯：馮昭）1110330