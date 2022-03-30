兒童節將到 潘文忠：校園設施改善投入超過千億

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（中央社記者陳至中台北30日電）兒童節即將到來，教育部長潘文忠今天表示，近年投入校園設施改善的經費超過新台幣1000億元，包括「班班有冷氣」政策進入最後的測試階段，「生生用平板」也將於9月到位。

潘文忠今天主持教育部部務會報，致詞時提及政府重視兒童權益，近年在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的支持下，投入許多預算進行校園環境改善，包括老舊校舍、廁所、視聽教室、操場的改建，到校園遊具的改善，相關專案都逐漸告一段落。

全國中小學「班班有冷氣」計畫，預計在今年夏天前完成18萬餘台冷氣的裝設，同時也改善能源管理系統，推動校園植樹等。潘文忠今天說，現在各校都已進入最後階段，預計5月開始就能使用，「這是多年來一直沒有的改變，今年確實能提供給學生舒適的環境。」

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潘文忠表示，「生生用平板」政策預計今年9月就能到位，將補充配發學習載具，並提升學校網路頻寬。另外教育部也投入經費改善國中小校園廚房的安全和衛生，相關政策都在緊鑼密鼓地推動中，逐漸到最後的階段。

另外，受央行升息影響，學貸利率也將調升，行政院已責成教育部研擬方案給予學生補貼。潘文忠今天說，正在細部研議，會綜整評估如何減輕學生負擔。（編輯：陳政偉）1110330