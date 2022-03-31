友善跨性別從打招呼開始 民團推證件稱謂貼紙

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台灣同志諮詢熱線協會31日舉辦記者會，宣布推出證件稱謂貼紙，讓民眾依據自我認同選取，盼營造尊重、友善、包容的環境，減少跨性別者在日常生活中遭受的窘迫。中央社記者陳昱婷攝 111年3月31日

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）今天是國際跨性別現身日，台灣同志諮詢熱線協會攜手北、高市府推出證件稱謂貼紙，從打招呼開始營造尊重、友善、包容的環境，減少跨性別者在日常生活中遭受的窘迫。

台灣同志諮詢熱線協會今天舉辦記者會，宣布推出證件稱謂貼紙，內容包含「請叫我先生」、「請叫我小姐」及「叫名字即可」3種，讓民眾依據自我認同選取。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長杜思誠致詞表示，適逢國際跨性別現身日，除了讚揚跨性別公開活出自己的勇氣之外，也希望提高世人對跨性別者所面臨處境的關注，因此特別選在今天推出為解決跨性別者日常窘境設計出的貼紙。

跨性別者Alice分享，作為一個跨性別者，已經為了自己的認同付出非常多努力、承受非常大的痛苦與壓力，但在與陌生人打招呼時，倘若又被性別錯稱，等同於這些過程被徹底否定。

Alice說，跨性別者在銀行開戶、就醫或洽公時都會面臨到被性別錯稱的風險，因此呼籲大家可以用「請問你怎麼稱呼」來當開場白，因為不只是跨性別者，每個人喜歡怎麼被稱呼都不一樣，或是留意證件上的稱謂貼紙，依照對方的意願來稱呼。

金門醫院精神科主治醫師徐志雲指出，在醫療現場，許多同業為了達到醫院的禮貌要求，一定會稱呼病人「先生」或「小姐」，但為了讓醫病關係更順暢、和諧，建議醫療單位管理者除了尊重證件稱謂貼紙外，能更進一步在行政表單、空間設計上改善。

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台北市社會局長、性別平等辦公室執行長周榆修表示，台北市作為首都，對性別友善的努力沒有足夠的一天，例如兵役局體檢提供性別友善專屬空間、民政局祭孔禮生開放生理女性擔任，還有架設性別友善廁所地圖，並以設施圖樣取代傳統性別圖像來標註廁所使用對象，讓二元性別框架能慢慢被解構。

台灣同志諮詢熱線協會政策倡議主任蔡瑩芝說，證件稱謂貼紙現在可以在台北市各戶政事務所、聯合醫院、大型醫療院所及高雄市各區公所的服務台索取，也歡迎民間團體、醫療院所及店家來索取擺放。（編輯：李亨山）1110331