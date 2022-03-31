全國客家人口語言調查 認同提升、客語能力下降

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為了建構全國客家族群基礎資料、推估台灣客家及其他主要族群的人口數，以及了解個行政區域客家人口分布、語言能力及客家認同情形，客委會31日公布最新全國客家人口暨語言基礎資料調查結果。中央社記者吳欣紜攝 111年3月31日

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）客委會今天發表最新全國客家人口暨語言基礎資料調查，結果顯示，整體客家人認同持續提升，但客語能力卻下降，主委楊長鎮說，加強母語聲望、營造客語友善環境是重要工作。

為了建構全國客家族群基礎資料、推估台灣客家及其他主要族群的人口數，以及了解個行政區域客家人口分布、語言能力及客家認同情形，客委會從民國105年起辦理全國客家人口暨語言基礎資料調查。

客委會今天公布最新調查結果，中央大學客家語文暨社會科學學系特聘教授張翰璧會中指出，全國客家人口推估約466.9萬人，佔全國人口19.8%，較105年增加13.2萬人，而各縣市客家人口比率排名前5名為新竹縣67.8%、苗栗縣62.5%、桃園市39.9%、花蓮縣34.2%、新竹市30.3%等，其中絕對人口以桃園市90.5萬人最多。

在自我認同部分，有7成8客家民眾願意表明自己是客家人的身分，主動表明比例較高的群體，包含男性、農林漁牧生產人員、父母親都是客家人、居住在客家文化重點發展區者；另有5成客家民眾未成年子女有客家認同。

張翰璧也提到，在客語能力部分，調查顯示，四縣腔及海陸腔是客家人主要使用腔調，有56.4%客家民眾能聽懂客語，較105年下降7.9個百分點，也有38.3%客家民眾能說流利的客語，也較105年下降8.5個百分點，顯示整體客語能力下降。

另外，調查也顯示，居住在客家文化重點發展區內的客家民眾客語聽、說能力明顯較居住非客家文化重點發展區者高出3成，且在學齡階段都較105年調查結果提升，其中13歲至18歲由12.3%提升至18.6%，顯示母語教育復振的成果。

楊長鎮表示，根據調查結果，客委會在推動客語發展應朝三大方向，包含加強母語聲望行銷、擴大學校母語教育以及從客語能力政策方向推動客語社群活力營造。

楊長鎮指出，客語人口持續增長，認同自己是客家人的比例也增加，但族群認同並沒有變成語言認同，沒有同時提升客語能力，因此加強母語聲望、營造客語友善環境是重要工作。

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此外，楊長鎮也提到，透過調查可以發現，透過學校推動母語教育的過程雖然辛苦，但確實是有幫助，未來除了提升個人語言能力外，也應加強語言社群活力，讓大家願意互相講客語。

客委會也表示，客委會已經擬定客語發展法草案，盼從法制面鞏固傳統客家地區語言發展，比照國外少數族群語言復振做法，盼深化客語教育、結合地方政府資源傳承客語，落實客語向下扎根。（編輯：唐聲揚）1110331