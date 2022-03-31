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新北公布公共足跡 十八王公廟金山老街入列

2022/3/31 18:00
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市衛生局今天公布COVID-19確診案公共足跡，分別有十八王公廟、金山老街、環球購物中心中和店與板橋店、土城區的超商、必勝客與滷味店，籲請自我健康監測。

新北市府衛生局今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者公共足跡，外縣市確診案23084在新北公共足跡於3月25日上午至26日下午，分別在台灣銀行南新莊分行（新莊區中正路）、淡水區竹圍子紫藤花咖啡園、石門區楓林路姊妹海景餐廳、石門區茂林村十八王公廟、金山區金山老街（金包里街）。

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另外，衛生局公布確診案23270、23274、23275、23384、23397、23269等新北公共場所足跡，於3月25日至29日期間，分別涉足林口區文化一路2段好日子餐廳、中和區中山路3段壽司朗環球中和店、環球購物中心中和店、高鐵台南站830車次至高鐵桃園站。

這些足跡還有，聚北海道鍋物板橋環球店（板橋區縣民大道2段）、高鐵南港站661車次至高鐵台南站。必勝客土城清水店（土城區清水路）、志君滷味店（土城區金城路3段）、小米川創意料理（土城區清水路）、萊爾富超商土城童話店（土城區清水路）、統一超商廷寮門市（土城區清水路）。（編輯：張銘坤）1110331

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