身障生考場安排 立委要求教育部3個月內提報告

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（中央社記者陳至中台北31日電）日前舉辦的身心障礙學生大專甄試，國北教大考場安排腦麻生在不便的階梯教室休息、不准家長協助用餐，引起網路熱議。民進黨立委張廖萬堅今天要求教育部3個月內提出檢討報告。

作家余懷瑾日前在臉書發文，指26日舉辦的身障生大專甄試，國立台北教育大學考場休息空間不足，將行動不便的腦性麻痺考生安排在階梯教室休息，還不讓家長協助學生用餐，引起網路熱議。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部體育署進行「國家培訓、儲訓選手與教練之津貼、薪資待遇之檢討及運動科學應用現況」專題報告。民進黨立委張廖萬堅、范雲等人在會中提案，要求教育部針對身障生試場服務，邀集家長、特教生參與討論，貼近實際需求，於3個月內提出檢討報告，獲得通過。

張廖萬堅也要求教育部規劃增設考場，讓特教生能就近應考，不該為了行政上的方便，把全國各地的身障生集中到台北考試，讓考生、家長千里迢迢、離鄉背井。他也呼籲試場服務應更「友善」，不該把腦麻生安排在階梯教室休息，且應允許陪考家長協助考生用餐。

國民黨立委林奕華也認為，試場服務須兼顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫和特殊生的需求，細節安排應該更用心。

對此，教育部次長林騰蛟承諾會檢討特教生應考服務措施，他認同行政和試務單位應有更多的同理心，對休息空間、用餐的安排，應將特殊生的照顧需求納入考量。

林騰蛟表示，今年試場安排有防疫考量，且遇到連續下雨等狀況，但試務單位仍應即時應變處理。他答應立法院教文會在3個月內提出報告，檢討改進相關措施。（編輯：張雅淨）1110331