推廣飲食教育 教育部徵影片「學校廚房的一天」

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（中央社記者陳至中台北2日電）校園營養午餐除了要讓學生吃飽，也肩負飲食教育的使命，教育部推動「學校廚房的一天」短片徵件，5月13日截止，最高可獲得5000元禮券，鼓勵國中小學生組隊參與。

教育部今天發出新聞稿指出，委託成功大學執行的「智慧化校園餐飲服務平台計畫」，即日起到5月13日徵求「學校廚房的一天」創意短片，參與資格為今年7月前仍有學籍的國中、國小學生，可1到5人組隊。

教育部說明，影片拍攝內容可涵蓋午餐供餐人員、供膳作業、校園廚房環境設備、校園午餐飲食營養及飲食教育等。各組第一名可獲得價值新台幣5000元的禮券，專業評審團隊評分佔80%；民眾票選佔20% 。

上述徵選獲獎名單預計於7月15日前公告，得獎作品會在網路公開，供各級學校下載作為飲食教育宣傳。教育部也將舉辦頒獎典禮，增加互相觀摩的機會。

教育部近年推出多項政策改善學校午餐品質，包括在偏遠地區增建中央廚房，以「校群」的方式聯合採購食材和供餐，改善偏鄉學校人力不足的問題。預計興建137座中央廚房，服務552校。（編輯：李錫璋）1110402