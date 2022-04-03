越南旅展台灣館夜市風吸睛 民眾關注台何時解封

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越南民眾在越南國際旅遊博覽會上體驗台灣的彈珠台。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月3日

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）越南近日開放國境，帶動國際旅遊博覽會人氣。台灣設攤主打「夜市人生」風，以美食、彈珠台等吸引眼球。許多參觀台灣館的越南民眾關心台灣何時會開放，想儘快去台灣玩。

越南國際旅遊博覽會（VITM）3月31日起一連4天在首都河內市登場，越南先前為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封鎖國境近2年，直至3月15日才開放，民眾相邀逛旅展，獲取最新資訊、撿便宜。

主辦單位表示，這次博覽會越南有52個省市參加，還有台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞、土耳其6個國家設攤，旅展共計500家業者與會。4天活動初步預計至少將吸引4萬人次參觀。

台灣是越南國際旅遊博覽會上的「常客」，今年走「夜市人生」風格，背板展示台灣夜市與美食照片，包括雞排、涼茶等，並擺設彈珠台邀請越南民眾體驗台灣童趣，還有鳳梨酥等糕點、珍珠奶茶免費品嘗。

排隊等待打彈珠台的越南民眾阮玉玄（Nguyen Ngoc Huyen）向中央社表示，沒去過台灣，但久聞台灣有豐富的美食就到攤位看一下，礙於台灣還沒開放觀光客入境，所以會先去已經開放的泰國或印度。

被問及對台灣尚未開放觀光客的想法時，阮玉玄說，她不會覺得失望，因為世界各國今年內都會陸續開放，「全球旅遊業今年都將出現明顯反轉」，在這樣的背景下，她相信「台灣遲早也會開放」。

天福（Thien Phuoc）國際貿易旅遊總經理阮文后（Nguyen Van Hau）則認為，各國都在拚開放，但旅客真的要出國玩還是會怕怕的，旅行社也尚在邊做邊看的階段，若就近期的國際旅遊市場來看，台灣還不至於錯失先機。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，儘管台灣開放國際觀光的時程尚未公布，但觀光局已著手培訓從業人員、準備新的觀光產品，越南是台灣看重的新南向國家之一，台灣到場設攤盼維持熱度。

他說，台灣3月7日自商務旅遊開始慢慢推進，短期內台、越雙方會先合作規劃一些適合疫後旅遊的新產品，像是朝向戶外、樂活的方向進行，並思考推出優惠促銷，把越南的優質旅客帶到台灣。

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越南旅遊業者Group Tours業務經理鄧維慶（Dang Duy Khanh）觀察，隨著國際旅遊市場逐步開放，出國旅行的越南民眾開始增多，並先從東南亞與東北亞的短程旅遊下手，例如泰國、韓國等，業績已成長3至5成。

入境越南旅客方面，鄧維慶說，現在抵達越南的國際旅客與去年同期相較成長1至2成，到4月中旬預計將成長4至5成，這些國際旅客主要前往富國島、芽莊、峴港、沙巴等。（編輯：周永捷/林憬屏）1110403

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅（圖）向越南業者說明台灣目前的國際旅遊相關規劃與準備。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月3日