國5北上估塞到深夜 4日注意13地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北3日電）國道即時路況顯示，今天下午6時，西部國道大致順暢，國5北上已出現車潮，時速不到40公里，高公局估到深夜才會紓解，明天將有旅遊、掃墓及收假車潮，國道要注意13地雷路段。

今天是清明連假第2天，根據國道即時路況顯示，下午6時，西部國道大致順暢，不過國5北上有明顯車潮，宜蘭到坪林時速不到40公里，高公局預估要到4日凌晨0時才會紓解。

高公局指出，明天將有旅遊、掃墓及收假車潮，全天車流量估為118百萬車公里，預估壅塞路段為國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系 統；國10鼎金系統-燕巢。

高公局說，明天國道相關疏導措施包括早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

省道部分，交通部公路總局指出，截至下午4時止，尚有部分省道路段有車多壅塞情況，包含台2線頭城、馬賽雙向及外澳路段南向、台9線蘇花公路雙向路段，包含台9線礁溪、羅東、冬山、二結及花蓮等路段、台7丙線宜蘭及羅東雙向路段、台9丙線花蓮雙向路段、台3線梅山路段北向及台18線接國3中埔交流道西向等。

公路總局說，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊及掃墓車潮，包含上午時段台74線台中環線、台7線大溪-慈湖路段、台2線東北角及關渡-淡水路段及台2線貢寮第九公墓、台15線八里第二公墓等墓園周邊路段。

下午時段北部台61線鳳鼻-香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋改建路段、南部台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道及東部台9線蘇花公路、南迴公路、台11線花東濱海風景地區周邊路段等。

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省道管制措施部分，公路總局說，新竹鳳鼻至香山路段（約10公里）為台61線全線通車後僅剩斷鏈路段，用路人需行經台15線平面道路連接南北通車端點，沿線有號誌路口計17處。

公路總局已規劃封閉台68線南寮端西1k南下出口匝道、台61線（約72處）竹北新港三街一段與西濱路一段路口，主要路口號誌連鎖並放大主線綠燈時比，視車流運行狀況調整時制內容，另協請警方於主要交叉路口及周圍進行交通疏導等，請用路人遵循沿線標誌牌面及可變資訊標誌（CMS）指引駕駛。（編輯：方沛清）1110403