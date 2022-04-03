估有旅遊車潮 省道壅塞路段曝光

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（中央社記者余曉涵台北3日電）今天是清明連假第2天，公路總局說，預估將湧現出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點周邊道路。

交通部公路總局今天發出新聞稿表示，預估今天出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，例如北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道。

主要省道幹道包含台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻-香山、竹南及中彰大橋改建路段及觀光景點周邊道路包含北部台2線東北角及關渡-淡水路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段，台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮-楓港路段、台9線麻里巴橋路段。

公路總局指出，今天特別管制2路段，包含台9線北上439K+650下草埔路段邊坡施工坍方管制通行，輪放時間為北上15分鐘，南下5分鐘，會視車流情況調整管制作為。

花蓮縣秀林鄉台8線關原至洛韶（114.6k~151.7k）路段預警性封閉，早晨巡視仍有持續性落石暫時無法清理，公路總局派員於現場待命，待清理完畢後視邊坡情況決定開放與否，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。

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公路總局指出，為疏運民眾返鄉及出遊乘車需求，公路總局已協調請客運業者籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定。

根據公路總局統計，西部國道客運共計行駛5972班次，疏運10萬4025人，疏運人數較110年同期減少33.1%；東部國道客運路線共計行駛1531班次，疏運2萬5597人，疏運人數較110年同期減少22.6%。（編輯：張銘坤）1110403