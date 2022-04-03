蘇花路廊上午全線順暢 估下午4時起車多

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交通部公路總局第四區養護工程處表示，台9線蘇花公路山區改善路段（蘇花改）3日上午車流全線順暢，蘇花路廊預估下午4時至晚間6時車多，提醒民眾請適時彈性調整行程，以避開壅塞。（交通部公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月3日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）今天是清明連假第2天，公路總局表示，台9線蘇花公路山區改善路段（蘇花改） 上午車流全線順暢，蘇花路廊預估下午4時至晚間6時車多，請用路人提早規劃行程。

交通部公路總局第四區養護工程處發布新聞稿表示，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向累積車流量5518輛，花蓮往宜蘭方向共925輛，於上午9時南下最高量為每小時745輛，至於旅行時間，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約88分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約89分。

預估首波北返車潮將於明天上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況恐持續至隔日凌晨，清明連假最後一天（5日）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬7000輛，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解，提醒民眾請適時彈性調整行程，以避開壅塞。

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此外，清水地熱園區上午9時35分起湧入大批遊客，縣府於上午11時8分啟動車輛一出一進總量管制，預估熱門景點如太平山森林遊樂區、五峰旗風景區、國立傳統藝術中心及冬山河生態綠舟（綠色博覽會）等地將逐漸出現車潮。

宜蘭縣警局表示，國5南港系統至坪林上午7時起南下車多，平均時速約60至70公里，前往宜蘭車潮較多，請用路人耐心駕駛，預估國5下午將出現首波北返車潮，建議用路人收聽警廣掌握路況並彈性調整行程。（編輯：張銘坤）1110403