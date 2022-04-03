更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

蘇花路廊上午全線順暢 估下午4時起車多

2022/4/3 11:40（4/3 13:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部公路總局第四區養護工程處表示，台9線蘇花公路山區改善路段（蘇花改）3日上午車流全線順暢，蘇花路廊預估下午4時至晚間6時車多，提醒民眾請適時彈性調整行程，以避開壅塞。（交通部公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月3日
交通部公路總局第四區養護工程處表示，台9線蘇花公路山區改善路段（蘇花改）3日上午車流全線順暢，蘇花路廊預估下午4時至晚間6時車多，提醒民眾請適時彈性調整行程，以避開壅塞。（交通部公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）今天是清明連假第2天，公路總局表示，台9線蘇花公路山區改善路段（蘇花改） 上午車流全線順暢，蘇花路廊預估下午4時至晚間6時車多，請用路人提早規劃行程。

交通部公路總局第四區養護工程處發布新聞稿表示，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向累積車流量5518輛，花蓮往宜蘭方向共925輛，於上午9時南下最高量為每小時745輛，至於旅行時間，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約88分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約89分。

預估首波北返車潮將於明天上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況恐持續至隔日凌晨，清明連假最後一天（5日）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬7000輛，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解，提醒民眾請適時彈性調整行程，以避開壅塞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，清水地熱園區上午9時35分起湧入大批遊客，縣府於上午11時8分啟動車輛一出一進總量管制，預估熱門景點如太平山森林遊樂區、五峰旗風景區、國立傳統藝術中心及冬山河生態綠舟（綠色博覽會）等地將逐漸出現車潮。

宜蘭縣警局表示，國5南港系統至坪林上午7時起南下車多，平均時速約60至70公里，前往宜蘭車潮較多，請用路人耐心駕駛，預估國5下午將出現首波北返車潮，建議用路人收聽警廣掌握路況並彈性調整行程。（編輯：張銘坤）1110403

延伸閱讀
清明連假第2天 國道注意7地雷路段估有旅遊車潮 省道壅塞路段曝光北部遊客確診 墾丁「台灣祭」停辦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族