清明連假第2天 國道注意7地雷路段
2022/4/3 08:53（4/3 12:03 更新）
清明連續假期國道部分路段實施高乘載管制。圖為國5木柵系統2日中午車流。中央社記者郭日曉攝 111年4月2日
（中央社記者余曉涵台北3日電）今天是清明連假第2天，早上國道路況大致順暢，不過高公局預估國1南向楊梅-新竹等7路段，恐車多壅塞。
交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，今天凌晨0時到清晨5時平均交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）1.5倍，全線國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為9.7百萬車公里。
高公局預估今天交通量為118百萬車公里，上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
下午將出現在國1南向彰化系統-埔鹽；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，高公局建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，另國5北向用路人建議於早上9時前出發。
高公局指出，今天相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇及坪林南向入口、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1110403
圖為國道3號三峽往桃園方向2日下午出現車多壅塞情形。中央社記者吳家昇攝 111年4月2日
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。