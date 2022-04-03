更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

清明連假第2天 國道注意7地雷路段

2022/4/3 08:53（4/3 12:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明連續假期國道部分路段實施高乘載管制。圖為國5木柵系統2日中午車流。中央社記者郭日曉攝　111年4月2日
清明連續假期國道部分路段實施高乘載管制。圖為國5木柵系統2日中午車流。中央社記者郭日曉攝　111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）今天是清明連假第2天，早上國道路況大致順暢，不過高公局預估國1南向楊梅-新竹等7路段，恐車多壅塞。

交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，今天凌晨0時到清晨5時平均交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）1.5倍，全線國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為9.7百萬車公里。

高公局預估今天交通量為118百萬車公里，上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

下午將出現在國1南向彰化系統-埔鹽；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，高公局建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，另國5北向用路人建議於早上9時前出發。

高公局指出，今天相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇及坪林南向入口、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1110403

圖為國道3號三峽往桃園方向2日下午出現車多壅塞情形。中央社記者吳家昇攝 111年4月2日
圖為國道3號三峽往桃園方向2日下午出現車多壅塞情形。中央社記者吳家昇攝 111年4月2日
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
延伸閱讀
台中大甲清晨10.8度 吳德榮：午後降雨漸小武陵農場晚櫻綻放 連假首日天雨未現人潮優人神鼓4/15起坪林北勢溪畔重現磅礡經典劇太魯閣事故週年追思 家屬監督台鐵改革盼淚莫白流蘇花路廊上午全線順暢 估下午4時起車多國道1號再增3處篩選式動態地磅系統 3/31啟用228連假首日國道注意4路段壅塞 估下午4時後紓解初四國道3路段易壅塞 高公局籲北向上午出發
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族