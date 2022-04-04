禽流感造成進口雞肉漲價 農委會鬆口擬調整檢疫

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）台灣人吃的白肉雞有近3成來自美國，美國因飼養成本升高、禽流感疫情擴大等因素削減雞肉出口，在禽肉行銷發展協會呼籲下，農委會今天鬆口考慮檢討進口白肉雞的檢疫規範，紓解業界燃眉之急。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續影響國際貿易航運作業，以及近期俄烏戰爭牽動全球糧價，美國本土的禽流感疫情擴散，這些因素使得台灣進口雞肉漲不停，餐飲業大喊吃不消。

便當業者接受中央社記者電話訪問時說，對照去年10月進口商業棒棒腿25台斤裝，進價新台幣975元，今年1月因應飼料上漲變成1125元，3月23日再漲至1350元，2次共漲了375元，比去年10月漲38.46％、近4成。

業者再舉例，商用雞腿排20台斤裝，去年10月進貨1250元，今年2月變成1350元，3月20日再漲至1650元。2次共漲400元，比去年10月漲32％。

業者強調，餐飲小吃業只好微幅調漲使用進口白肉雞部位肉的便當約5元因應，雞肉供貨商還被告知要再漲，而且這半年內都會調漲，營運壓力不小，上游產界估計還會再漲2到3成。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，今年2月以來食品產業上中下游四面八方飛來投訴，國產肉雞產能衰減後飼料又漲，加上美國進口肉雞各州頻頻爆發禽流感，致使肉雞大部分訂單被迫取消，已請農委會擬定有效對策，解決燃眉之急。

農委會畜牧處副處長江文全說，目前國產白肉雞年產2.2億隻左右，換算成重量，約占全國年需求量72％，另28％仰賴進口，其中9成來自美國。近期確實因為國際情勢、美國禽流感疫情擴大等因素，獲業界反映進口肉雞價格波動。

由於美國禽流感已擴及22州，農委會防檢局6日下午將召開專家會議，研議調整台灣對進口肉雞檢疫規範。

農委會防檢局副局長徐榮彬說，業界希望美國肉雞的產地檢疫範圍從州改成郡，但郡相當於台灣的縣，肉雞供應場和疫情場雖不同郡，距離可能太近，有防疫風險。

農委會副主委黃金城接受電話訪問時透露，擬定進口禽肉來源場與疫情場的安全距離100哩，約160公里。

徐榮彬說，新定安全距離不以州來畫界，可緩解美國原本以州作為防疫單位所衍生的雞肉出口量減少問題，並兼顧科學防疫；但要與專家、業界討論後才能定案。

國產白肉雞的價格高於進口貨，對於國產雞肉增產填補進口貨的供應缺口，江文全說，國產白肉雞年產6批次，若調升為7批次，可以增產。（編輯：陳清芳）1110404