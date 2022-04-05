大專國際專修部 先修華語一年期間可打工

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部鼓勵各大學設置「國際專修部」，讓境外生來台先修華語一年，確保語言能力後再修專業課程。而先修華語期間，可比照學位生條件向勞動部申請工作許可，補貼生活所需。

台灣面臨少子女化和產業缺人才問題，政府透過「國際產學專班」等政策積極招收境外學生，卻有少數學校把學生派到與所學無關的工廠、超時工作，甚至淪為「學工」，引發社會譁然。

教育部今天宣布「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」，採取「重點產業系所招生」和「設立國際專修部」兩項策略。其中國際專修部鎖定大學部，讓語言能力較弱的境外生，來台先修一年華語課程（每週至少15小時，一年至少720小時）。

教育部解釋，國際專修部學生先修華語一年後，需達到華語文能力測驗基礎級（A2）；如果未達標準，將受退學處分，不能進一步修讀專業課程。

為了確保教學品質，上述政策限制3學年度內沒有招生缺失，且不在「預警學校」或「專案輔導學校」名單中的大專校院。獲核定學校將於3到5年內不受境外生招生名額限制，且可暫免以生師比作為調減招生名額的參據。

現行法令規定，短期修讀華語的境外生，不能在台打工，許多家境較差的學生難以來台。教育部今天告訴中央社記者，未來國際專修部招收進來的學生，在先修華語課程期間，可比照一般學位生向勞動部申請工作許可。

依照「就業服務法」第50條規定，學位生工作時間除寒暑假外，每週最長為20小時。

教育部鼓勵大專設置「國際專修部」，就是為了培養出的人才，畢業後能為台灣產業所用，目前鎖定製造業、營造業、農業、長期照顧等4領域相關學系。教育部也表示，目前正透過跨部會機制，討論合適的畢業留台條件。（編輯：張雅淨）1110405