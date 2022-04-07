台師大4學科進QS全球前百名 教育排26表現最佳

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（中央社記者許秩維台北7日電）台灣師範大學今天表示，英國高等教育調查公司QS近日公布2022全球大學學科排名，台師大共16個學科上榜，其中4學科進入全球前百名，以教育學科排第26名表現最佳。

台師大發布新聞稿指出，QS公布的全球大學學科排名涵蓋5個領域、51個學科，依據學術聲譽、雇主聲譽、論文引用量、高被引論文等4項指標評比。

台師大今年共16個學科上榜，其中4學科名列全球前百名，表現最佳的教育學科獲評為全球第26名，圖資管理獲評全球第51至60名、語言學獲評全球第90名，首次入榜的運動學科則名列全球第51至100名。

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台師大校方提到，教育學科已11度名列QS學科排名全球前50名內，近4年名次也穩定上升，今年在學術聲譽、高被引論文、雇主聲譽等指標都有明顯進步；台師大在學科排名展現卓越成績，主因是國際化策略發揮影響力，包括鼓勵老師國際合作研究、積極延攬國際化師資等。

台師大校長吳正己表示，學校培育許多傑出教師與人才，對國家教育發展的貢獻有目共睹，近年來更致力推動國際化、產業連結、校友網絡；台師大已發展為綜合型大學，並與國際企業結盟，提供學生實習及就業機會，同時連結海內外校友，成為師大的支持力量。（編輯：管中維）1110407