陳時中：總統採檢陰性 接觸者解除自我健康監測

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總統蔡英文進行居家隔離，但與蔡總統密切工作者卻免自我健康監測。衛福部長陳時中（前左2）9日表示，蔡總統因採檢結果為陰性，其接觸者風險低，就會解除自我健康監測。中央社記者魯鋼駿攝 111年4月9日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）總統蔡英文因與確診者接觸而進行居家隔離，但與總統密切工作者卻免自我健康監測。衛福部長陳時中表示，蔡總統因採檢結果為陰性，其接觸者風險低，就會解除自我健康監測。

陳時中今天上午出席新竹馬偕兒童醫院揭牌典禮時接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者的接觸者需要被隔離，但往往在接觸者還沒辦法被判定確診時，會有空窗期時，這時會要求「接觸者的接觸者」進行自我健康監測。

陳時中說，當接觸者的檢驗結果出爐後，那自我健康監測者就會有兩種狀況，接觸者被驗出確診，自我健康監測者就被列入隔離；陰性的話，表示沒有沾染病毒的可能性，就可以解除自我健康監測。

陳時中說，快篩劑的使用範圍會越來越廣，目前基隆市的做法成效不錯，基隆市長林右昌也發展了一套快篩模式，接下來會和他們討論，規劃未來針對熱點區域發放。

關於健保部分負擔調整部分，陳時中說，某些醫療費用會從費率收，某些則從部分負擔收，都是取之於民、用之於民，健保是一個複雜的制度，這次以最小程度調整，主要是希望消費端與醫療端都有費用意識。（編輯：李錫璋）1110409