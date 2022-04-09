迎創校百年 台南一中首映紀錄片發表特刊

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國立台南一中9日在全美戲院舉行百年校慶紀錄片首映及特刊發表會，在戲院掛上手繪電影看板大師顏振發繪製的校慶看板。中央社記者張榮祥台南攝 111年4月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）國立台南一中4月16日將迎來創校百年，校方今天在中西區全美戲院首映校慶紀錄片及發表特刊，同時找來手繪電影看板大師顏振發繪製校慶看板，展望下一個百年。

台南一中是知名學府，校慶系列活動自去年展開，如今距離校慶日僅剩1週，校方今天在全美戲院盛大舉行百年校慶紀錄片首映及特刊發表會。

台南一中百年校慶紀錄片由源日工作室製作，導演王士源也是台南一中校友，全片以「百年竹園，築緣百年」為主軸，由校歌、大榕樹、紅樓等精神象徵串起各世代一中人共同記憶及全人發展、五育並重、適性適才的教育理念。

台南一中知名校友甚多，包括前立法院長王金平、國際導演李安、抗煞英雄李明亮、冠狀病毒之父賴明詔、前中央研究院長翁啟惠、統一職棒董事長凃忠正、金曲歌王謝銘祐、桌球國手江宏傑等，這些人也全出現在紀錄片中。

台南一中百年校慶紀念特刊則花費2年多時間籌備，5冊1套，留下一中人的故事。內容分別是「竹園雅範」採訪報導各領域傑出校友、退休教師及歷任校長。「竹園情懷」收錄散文及老照片公開徵件作品。

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「竹園事鑑」則記錄台南一中重要歷史與事蹟、「竹園方誌」主題報導校園地景、文物等。「竹園采風」針對台南一中人文與教育主題報導，包含各學科教學座談紀實、選修課程沿革、校園刊物等。

台南一中毗鄰成功大學和台南車站，日治大正11年（1922年）創建，原名「台南州立台南第二中學校」，1945年第2次世界大戰後，國民政府接收在台教育，校名更為「台灣省立台南第一中學」，2000年精省後，更名為「國立台南第一高級中學」。（編輯：郭諭儒）1110409