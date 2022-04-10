金質旅遊獎新增校園版 得獎行程將可上架

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（中央社記者余曉涵台北10日電）為鼓勵在學的觀光系學生可以設計出優質的國內旅遊行程，品保協會今年將舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動，獲選行程還可讓旅行社上架銷售。

中華民國旅行業品質保障協會每年都會公布金質旅遊行程獲獎名單，為鼓勵全國大專院校與高中職學子設計優質國內旅遊行程，品保協會發出新聞稿宣布，今年將同步舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動。

品保協會說，校園版的金質獎由台北城市科大觀光系協辦，結合生態、文化、海灣、自行車、鐵道等元素，同時結合國家發展委員會、經濟部、農委會、文化部、原民會、客委會各部會既有的觀光資源開創新遊程，打造多元化的遊程。

品保協會說，透過整合及區域串聯，廣邀學生設計國內旅遊行程，包裝國內深度優質遊程，提升國內旅遊的產品屬性及品質，希望發揮學生創意，鼓勵入選校園版的金質旅遊行程能提供給產業合作銷售的契機，發揮產學合作的精神。

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校園版金質獎賽程賽規以及截止日期與業界版的都採用相同規格，甄選類別分為「校園金質生態類」、「校園金質文化類」、「校園金質海灣類」、「校園金質自行車類」、「校園金質鐵道類」等5大類，各分類參選行程評選出前3名。

台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，由於今年是首度舉辦校園版的金質旅遊行程設計選拔，對很多學校都是新的嘗試與經驗，這個賽事是很能發揮產學合作精神的競賽，得獎的行程也可交由業者銷售，明年可請業者投稿業者版的金質旅遊獎，這是創新與長期的安排。（編輯：張雅淨）1110410