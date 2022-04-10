更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

金質旅遊獎新增校園版 得獎行程將可上架

2022/4/10 12:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）為鼓勵在學的觀光系學生可以設計出優質的國內旅遊行程，品保協會今年將舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動，獲選行程還可讓旅行社上架銷售。

中華民國旅行業品質保障協會每年都會公布金質旅遊行程獲獎名單，為鼓勵全國大專院校與高中職學子設計優質國內旅遊行程，品保協會發出新聞稿宣布，今年將同步舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動。

品保協會說，校園版的金質獎由台北城市科大觀光系協辦，結合生態、文化、海灣、自行車、鐵道等元素，同時結合國家發展委員會、經濟部、農委會、文化部、原民會、客委會各部會既有的觀光資源開創新遊程，打造多元化的遊程。

品保協會說，透過整合及區域串聯，廣邀學生設計國內旅遊行程，包裝國內深度優質遊程，提升國內旅遊的產品屬性及品質，希望發揮學生創意，鼓勵入選校園版的金質旅遊行程能提供給產業合作銷售的契機，發揮產學合作的精神。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

校園版金質獎賽程賽規以及截止日期與業界版的都採用相同規格，甄選類別分為「校園金質生態類」、「校園金質文化類」、「校園金質海灣類」、「校園金質自行車類」、「校園金質鐵道類」等5大類，各分類參選行程評選出前3名。

台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，由於今年是首度舉辦校園版的金質旅遊行程設計選拔，對很多學校都是新的嘗試與經驗，這個賽事是很能發揮產學合作精神的競賽，得獎的行程也可交由業者銷售，明年可請業者投稿業者版的金質旅遊獎，這是創新與長期的安排。（編輯：張雅淨）1110410

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載