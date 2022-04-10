公教退撫新制排審 全教總籲先開公聽會再審查

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（中央社記者許秩維台北10日電）立法院本週將排審公教退撫新制，全教總今天表示，退撫新制攸關新世代公教人權益，呼籲先開公聽會再審查，並要求設計有保障、能永續的新制。

全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，立法院司法及法制委員會本週排定審查「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹條例」與「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案，法案攸關新世代公教人的權益，立法院審查前竟未規劃公聽會就倉促送審，極為不妥。

全教總理事長侯俊良提到，全教總去年下半年就不斷提醒考試院、銓敘部盡快公布民國112年退撫新制，方便各界提供建言，但新制草案遲至今年3月才公布，嚴重壓縮各界對新制退撫的理性對話與討論空間。

為求周妥，全教總建議朝野黨團嚴肅面對重要政策的立法，應「先公聽、再審查」，以確保立法品質，也呼籲執政黨的立法院民進黨黨團應明確支持本週最多只能進入第1次法案詢答，並立刻安排立法院召開的公聽會。

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全教總也對112年退撫新制提出幾點訴求，要求政府針對提撥制衍生的長壽風險與保障不足做好事先規劃；在確保新舊基金都永續下，研議現制、新制銜接轉軌方案；要求雇主善盡提撥責任與義務，刪除政府只提撥42年的規定；各種投資組合均應給予最低收益保障等。

針對原退撫制度，全教總表示，原退撫基金退休人員調整退休金衍生的經費，應由政府負給付責任；應取消錯誤的年改天花板，並實施公保年金化；同時堅決反對二次年改，要求政府立即啟動逐年撥補，以確保基金永續。（編輯：張雅淨）1110410