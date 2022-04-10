台中逾30歲市民 4/16起連2天造冊接種第3劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市長盧秀燕（中）10日下午宣布，將於16日、17日開設快打站施打莫德納疫苗，並首度開放設籍台中、30歲以上符合施打第3劑疫苗市民，共約33萬人可接種。中央社記者郝雪卿攝 111年4月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）因應國內COVID-19本土確診增加，台中市長盧秀燕今天指出，市府自16日起至17日止開設47處快打站施打莫德納疫苗，統一造冊首度開放30歲以上符合施打第3劑疫苗資格市民接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診持續增加，台中市今天新增8例本土確診，盧秀燕下午在台中市防疫指揮中心記者會指出，台中市府將於16日、17日設快打站施打莫德納疫苗，首度開放30歲以上、且符合施打第3劑疫苗資格市民接種。

盧秀燕表示，台中市府首次下修施打年齡，開放設籍台中市30歲以上符合施打第3劑COVID-19疫苗資格的市民，共約33萬人，可於16日至17日到全市47處快打站施打莫德納疫苗，市府將統一造冊、分流施打，各區公所將主動通知，民眾免預約、免排隊，市民按通知時間、地點到快打站施打。

除快打站外，台中市衛生局長曾梓展說，11日至17日市府也規劃12處接種站，包括文心森林公園、后里鎮安宮及福安宮、西區大墩文化中心、台中市立圖書館大雅分館、清水區公所旁廣場、沙鹿慈濟功德會、台鐵新烏日站及台中火車站、家樂福（青海店、西屯站）及東協廣場等，都提供莫德納疫苗隨到隨打、限額接種。

針對東勢區某家老人養護中心有1名女實習生染疫，台中市社會局長彭懷真表示，除了確診的實習生，另外35名工作人員、2名實習生及52名住民共89人，9日快篩及核酸檢測（PCR）皆為陰性。

彭懷真指出，此養護中心已暫停家屬及訪客探視，住民於養護中心內隔離，只出不進，若出現症狀需再採檢；需洗腎的住民由衛生局安排適當院所，洗腎結束再返回機構。

他表示，還有1名正在住院的住民，將安排至負壓隔離病房；另2名與確診者同住的實習生，安排至防疫旅館預防性隔離。（編輯：戴光育）1110410