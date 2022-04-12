遭隔離旅客參團要解約 品保協會：業者須退款

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中華民國旅行業品質保障協會理事長許禓哲（中）12日表示，若民眾因居家隔離無法參加旅遊團，業者扣除必要費用後，須將餘款退還旅客。中央社記者余曉涵攝 111年4月12日

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（中央社記者余曉涵台北12日電）本土疫情升溫，品保協會今天表示，若民眾因居家隔離，無法參加旅遊團，業者扣除必要費用後，須將餘款退還旅客；若旅客因個人考量取消行程，則須依照出發日長短按比例賠償。

近期本土COVID-19疫情升溫，也引發旅遊行程相關解約退費問題，中華民國旅行業品質保障協會理事長許禓哲今天在記者會說表示，若旅客依照防疫法令需要居家隔離，或者配合縣市政府防疫規定導致無法出發，都屬於不可歸責旅客及旅行業雙方。

許禓哲指出，這種狀況旅遊業者需要依照國內旅遊定型化契約應記載事項第14點規定，提出已代繳的行政規費或履行契約已支付全部必要費用單據，經核實予以扣除將餘款退還旅客。

許禓哲說，若旅客是因為個人考量取消行程，則必須按照國內旅遊定型化契約應記載事項第13點規定，旅客除依照旅行業者提供的收據繳交行政規費外，並應該依解約日距離出發日的長短按比例賠償旅行業損失。

許禓哲認為，旅客因個人因素取消行程，建議旅客可與業者磋商延期或其他替代方案，來減少損失，若有退費爭議可檢具資料向品保協會申請調處。

品保協會發言人李奇嶽說，因應近期本土疫情升溫，許多畢業旅行、公司行號的員工旅行都有取消或停辦，「買氣減少一半。」

李奇嶽說，除買氣降低，近期更出現2到3成退團潮，甚至有旅客由於家族中有人遭居家隔離，所有人都喊退費不參團，預估5月左右協商案件成案量將爆量。

品保協會秘書長吳美惠也指出，相關旅遊退費糾紛的詢問電話，現在1天都會接到40到50通，但旅客想取消退費，就一定會產生費用，因為包含飯店、機位等都有可能無法退費，旅遊業者也沒有依據跟憑證要求業者退費。

李奇嶽也提醒，被列為自主健康管理者，若要取消行程屬於個人因素；旅客家人遭到居家隔離，旅客本身要取消也屬於個人因素，不適用配合縣市政府防疫規定無法出發的部分。

另外，許禓哲也呼籲，星級飯店跟航空公司在退費方面不要這麼硬，希望可以共體時艱，不要造成消費者、旅遊業等三輸狀況。（編輯：陳政偉）1110412