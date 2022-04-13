吳德榮：4/14中部以北有陣雨 氣溫劇降8度

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮表示，明天上半天鋒面影響，中部以北轉有局部陣雨，氣溫劇降約攝氏8度，下半天雨勢漸緩；冷空氣持續影響至16日，17日天氣好轉，氣溫回升。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫降雨；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天清晨鋒面抵達，中部以北轉有局部陣雨或雷雨、氣溫劇降，白天高溫由今天的32度，下降至明天的24度；下半天鋒面快速通過，降雨逐漸停歇；冷空氣南下，中部以北轉涼。

吳德榮提到，15日至16日上午受東北風影響，迎風面雲量較多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨，北海岸、大台北山區降雨較明顯，背風面新竹以南晴朗穩定；氣溫北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，16日下午起東北風減弱、水氣減少，北台灣轉多雲，東半部仍有局部短暫降雨；17日天氣好轉，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨，氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮表示，18日微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨；19日偏東風影響，天氣好轉，西晴東偶零星降雨。（編輯：李錫璋）1110413