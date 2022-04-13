電信三雄守護山友 廣設手機可通訊告示牌

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山區訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援關鍵，電信三雄廣設手機可通訊告示牌。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）良好通訊是山區救援關鍵，電信三雄持續投入人力，在偏遠山區進行網路建設與登山步道行動訊號普查，並廣設手機可通訊告示牌，確保山友權益。

後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代國旅大爆發，登山旅遊是熱門選擇，但山區訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援關鍵。

中華電信今天發布新聞稿表示，持續投入上千人力至偏遠山區建設行動通信網路，並完成全台共15縣市150條以上熱門登山步道行動訊號普查，所設置手機可通訊告示牌超過1100處。

中華電信自107年起開始與行政院農委會林務局合作「天網計畫」，陸續前往羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、台東、花蓮等8大林管處熱門登山步道量測手機訊號狀況，並標示可通訊告示牌。

截至111年3月止，中華電信在8大林管處已設置業界最多可通訊告示牌共912處，讓登山民眾充分掌握位置資訊，大幅提高救援時效與品質，確保戶外登山活動安全。

遠傳自2015年啟動「加山計劃」，陸續和8大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處合作，動員上千人次的工程人員前進偏遠山區，致力優化台灣百岳及熱門登山步道的通訊品質，並搭配步道里程碑、路線解說牌等標示，設立近900面可通訊告示牌。

為方便山友在登山旅途中使用行動通訊服務，台灣大哥大攜手新北市觀光旅遊局，動員台灣大工程師技術團隊，在3個月內走訪包括石碇筆架山與皇帝殿、三峽五寮尖山的新北市3大岩場及步道，反覆進行訊號量測，沿途設置60面手機可通訊告示牌，以通訊專業守護熱愛山林的登山客安全。

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自今年1月起，台灣大技術團隊親自登山，以專用設備在山徑間來回量測，確認通訊品質達到標準，才貼上鮮黃色的醒目標示，指引登山民眾找到手機可通訊地點。

台灣大與新北市政府密切合作，技術團隊已針對許多景點改善基站涵蓋、優化行動通訊，包括汐止新山夢湖、雙溪虎豹潭古道、三峽滿月圓國家森林遊樂區自導式步道，以及烏來桶后越嶺步道。台灣大也預告，目前已著手進行淡蘭古道段中草嶺古道與金字碑古道的訊號量測。（編輯：楊蘭軒）1110413