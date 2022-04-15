學校午餐補貼採滾動式檢討 計算公式已有雛型

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）物價上漲，農委會今天與學校午餐團膳業會商，使用3章1Q國產食材補貼改採滾動式檢討運作，公式計算含北農蔬菜交易均價及肉品零售價，待與教育部彙整後提報行政院，下週公布。

國際情勢、俄烏戰爭影響國際貿易運作，除了塞港，價格也出現波動，舉例來說，國內商用特定部位白肉雞，對比去年10月，已漲3到4成，接下來還要漲。

餐飲業者告知，進口白肉雞下週還要再漲，例如從去年10月迄今已漲2波的雞腿排，20台斤已從原本的新台幣1250元變成現在的1650元，下週還要漲至1950元。等於半年內貴700元、漲幅達56%之多。

業者並說，不僅進口白雞肉漲，國產雞胸肉每台斤也從去年10月的每台斤75元，變成90元；同時還被中盤商通知，接下來豬肉也要漲。

業者還說，除了肉品，蔬菜進貨價，每個月結算，也比去年沒出現漲勢前多付1萬多元，漲幅約1到2成。

由上可知，學校午餐成本也在上揚。農委會主委陳吉仲昨天接受媒體聯訪表示，今天會與業者會商。農委會農糧署接受中央社記者電話訪問時說，已與團膳業者討論出使用3章1Q國產食材的滾動式檢討補貼公式，還要精算，再與教育部彙整，之後儘速提報行政院，確認後下週公布。

農糧署表示，公式計算要件包含北農蔬菜交易均價及肉品零售價，未來成本上揚補貼會增加，反之，價格回穩時，補貼也會減少。滾動式檢討補貼機制上路前，目前每名學生每餐補貼6元、偏鄉10元，總計3000多所中、小學適用，共計約160萬名學生，政府年度預算支出20.8億元。

3章1Q農產包含CAS、有機及產銷履歷標章，以及QR Code追溯系統農產品。（編輯：管中維）1110415