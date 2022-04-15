私立高中職免學費補助上限調高 支出增3.14億

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（中央社記者陳至中台北15日電）為了紓緩私校辦學壓力，教育部今天宣布調升私立高級中等學校學費數額上限。由於高中職免學費政策，學生、家長負擔不受影響，政府每年支出則估計將增加新台幣3.14億元。

教育部於民國103年起全面推動高中職免學費方案，就讀私立學校的學生免繳學費（高中有排富），政府設算出一個學費數額上限，以學生人頭數補助私校。

教育部今天發出新聞稿，宣布調升上限，普通科、專業群科（除藝術群外）、進修部、實用技能學程（除藝術群外）自2萬3484元，調升為2萬4423元；藝術群則自3萬4567元，調升為3萬5949元。

教育部國民及學前教育署晚間進一步以文字回應中央社指出，調升上限後，預估111學年度（共2個學期）教育部的免學費補助支出，將增加約3.14億元。

國教署並解釋，預計111學年度適用的私立高級中等學校學生人數，共約21.7萬人。

國教署強調，高中職免學費政策是讓公私立高中學生，都能獲得適度的教育資源，合理降低私校經營壓力，並鼓勵學生「適性就學」，尤其是想就讀職校特定類科的學生，不會因為家庭經濟因素，而須忍痛放棄某些私校。（編輯：管中維）1110415