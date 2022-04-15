不再猛抄黑板 葳格學生靠iPad擺脫厚重書包

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（中央社記者吳家豪台中15日電）教育部新課綱強調素養教育，台中私立葳格中學在8年前就看好行動教學可營造生活情境，如今全校老師皆獲Apple Teacher認證，學生使用iPad從抄筆記、交作業到做實驗全部一手完成，用創新學習取代傳統厚重書包。

葳格中學副校長黃文貞是台灣唯一同時擁有Apple Teacher、Apple Distinguished Educator、Apple Professional Learning Specialist等3項蘋果認證的教育工作者，從高中部創立以來就在葳格，自2014年開始推動iWagor行動教學計畫，提升老師教學能量和學生學習成效。

現在葳格中學北屯校區所有老師都取得Apple Teacher認證，代表能夠運用蘋果產品與技術發揮創新教案。黃文貞也規劃跨領域教學方式，鼓勵學生拿著iPad走出教室，利用周遭環境進行各種活動，培養解決問題的能力。

其中一項跨領域課程結合科學觀察與文學創作，讓學生使用老師自製的數位式顯微鏡和iPad，拍攝生物或化學課程中介紹的生物細胞、常見化學反應。藉由仔細觀察和創意發想，將顯微照片設計成融合科學與文學的作品。

黃文貞回想教學生涯早期，大部分老師在講台上不停寫黑板，台下學生總愛轉筆、在考卷上畫畫，缺乏互動與學習動機。葳格開始推動行動學習後，教學生態跟著改變，交由學生發揮創意。

引進電子產品當作教學工具，不免讓家長擔心小孩容易「科技成癮」。但黃文貞發現，學生習慣使用iPad後，都了解科技能為自己帶來什麼，不會因此沈溺，反而更懂得善用科技探索世界。

黃文貞表示，當初選載具考慮非常久，從價格、品牌到老師喜好都納入評估，最終決定以學生需求為主，不僅能輔助學習，還可以支持學生的創作力。選擇iPad的一個重要原因，是學生無論在家裡或學校，隨時都可以拿出iPad拍照或錄影，甚至用Apple Pencil作畫記錄生活中的點滴，傳給家人或朋友分享心得。

葳格高三生張祐瑜6年前加入國中部時，拿到第一台iPad，現在即將從高中部畢業，在iPad上累積滿滿的學習歷程，大部分都是用Apple Pencil手寫製作的電子筆記，省去整理紙本資料的麻煩，即使換機也很方便轉移。

她說，高中3年和國中3年使用iPad最大的不同，是國中偏向做報告、進行多元分享，到高中課業壓力比較大、內容更多，更仰賴iPad做電子筆記，用內建App可以快速拉出圖形輔助說明，或顯示格線讓書寫更工整。

張祐瑜打趣地說，現在老師在黑板上寫完一題數學，同學不會埋頭寫筆記，而是全班舉起iPad拍照，省下很多抄板書的時間，回家複習或整理也更方便。

「iPad對我來說是生活中不可或缺的，很習慣出門帶著，上學可以課本資料夾不帶，但一定要帶iPad。」已透過繁星計畫錄取陽明交通大學材料工程系的張祐瑜說，上了大學也會繼續用iPad做筆記，甚至會因此考慮把手上的三星手機換成iPhone。

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葳格中學校長張祝芬指出，導入iPad的優點是學習歷程不需要紙本，希望培養學生成為動機更高的自主學習者，在不同學科領域融入創意。現在全校老師都取得Apple Teacher認證，期許未來能加入「Apple傑出學校」計畫，成為全球少數最具創新能力的學校。

目前全球僅有689所Apple傑出學校，台灣尚未有學校取得這項認證。蘋果為加入計畫的學校領導者提供各種支援，包括舉辦領導力活動、讓他們有機會和專家互動，交流創新式的學習與教學。（編輯：楊凱翔）1110415

台中私立葳格中學規劃跨領域課程，讓學生使用數位式顯微鏡和iPad，拍攝生物或化學課程中介紹的生物細胞、常見化學反應，將顯微照片設計成融合科學與文學的作品。中央社記者吳家豪台中攝 111年4月15日