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偏鄉高中翻修老舊廁所 美感結合在地特色

2022/4/16 11:04（4/16 11:31 更新）
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教育部110年度補助15所偏遠地區高中翻修老舊廁所，新北市豐珠高中以馬賽克拼貼帶入校園周邊生態意象。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月16日
教育部110年度補助15所偏遠地區高中翻修老舊廁所，新北市豐珠高中以馬賽克拼貼帶入校園周邊生態意象。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部110年度補助15所偏遠地區高中翻修老舊的廁所，共投入新台幣4196萬元經費，除了重視排水、通風等機能外，也融入在地特色設計，導入空間美感教育。

教育部國民及學前教育署今天發出新聞稿指出，109年度起依據偏遠地區學校教育發展條例，逐年修繕偏鄉高中的廁所，110年度共補助15校，讓教職員工和學生都有舒適的使用環境。

台東縣關山工商位於花東縱谷，修繕廁所時就以當地著名的金黃稻浪與綠林花海顏色為基礎，搭配鐵雕藝術窗花等設計。同時也將身心障礙、親子及跨性別等不同族群的需求納入考量，適當規劃使用空間。

位於東北角的新北市豐珠高中，入口牆面特別設計成山形樣貌，增加空氣對流，再以馬賽克拼貼帶入校園周邊生態意象。在實用機能上，特別消除廁所內的高低落差，增設無障礙廁所，讓使用者更為方便。

教育部表示，未來會持續挹注偏鄉教育資源，改善學校的廁所環境，協助老舊廁所翻修，透過環境教育提升學生的美學素養。（編輯：陳政偉）1110416

教育部110年度補助15所偏遠地區高中翻修老舊廁所，台東縣關山工商修繕廁所將身心障礙、親子及跨性別等不同族群的需求納入考量，適當規劃使用空間。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月16日
教育部110年度補助15所偏遠地區高中翻修老舊廁所，台東縣關山工商修繕廁所將身心障礙、親子及跨性別等不同族群的需求納入考量，適當規劃使用空間。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月16日
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