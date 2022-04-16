屏東增12例確診 全縣國中小6校6班停課

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東縣政府今天公布12例屏東縣確診案例及3例外縣市足跡，有5例與娛樂場所有關，部分個案感染源仍在追溯中。縣府表示，目前國中小有6名學生確診，6校6班停課，居家隔離251人。

縣府疫調指出，從娛樂場所衍生5例中，案32367、32745及33068與「天上人間」小吃部有關，案32365、32743與「可愛」小吃部有關。

另外，案32366曾與確診友人到高雄KTV消費，14日安排至醫院採檢呈陽性確診。案32744與家人在高雄市的酒店用餐，疑與高雄不明確診者接觸，接獲高雄市衛生局通知居家隔離，至醫院採檢確診。

案33064因接觸有多人確診的台東旅行團，至醫院採檢後確診。案33065為服務於高雄某派出所的警員，因同事（案30348）確診，返家隔離後陰轉陽。

案32368、32369為父子，因32368的妻子（案31682）確診，2人自行購買快篩試劑篩檢為陽性，再至醫院採檢確診，衛生局表示，1家3人的感染源仍在疫調釐清中。

還有1例為國小學生案33067，有氣喘病史，14日發燒、咳嗽，醫師診斷為扁桃腺炎、支氣管炎，原預定15日住院，結果採檢陽性，現收治醫院治療中，感染源也在疫調中。

衛生局表示，目前全縣國中小有6名學生確診，6校6班停課，居家隔離251人。

另有3例外縣市足跡，高雄市案33066因男友（案27384）接觸「天上人間」確診者染疫而被匡列居隔，居隔期間陰轉陽；台南市案33055、33056為2名在台南就讀的女大學生，14日2人駕車返回屏東戶籍地，接獲台南市衛生局通知與1名確診者足跡重疊，經至醫院採檢，2人都確診。

衛生局今天共匡列54人採檢，有46人居家隔離，自主健康管理8人。（編輯：謝雅竹）1110416