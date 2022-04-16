孩子期待掉牙齒繪成圖畫書 李慢獲信誼幼兒文學獎

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第34屆信誼幼兒文學獎16日揭曉，李慢以自己兒子為原型創作「掉了」，獲得圖畫書佳作。中央社記者陳至中台北攝 111年4月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）第34屆信誼幼兒文學獎今天揭曉，李慢以自己兒子為原型創作「掉了」，獲得圖畫書佳作。故事主角經常掉東掉西，連襪子都能搞丟，但現實生活中，她的兒子只是期待換牙齒。

信誼文學獎這屆共345件作品參賽，初選入圍20件，最後選出3件圖畫書創作獎佳作、1件圖畫書文字創作獎佳作，首獎則從缺。

李慢以「掉了」獲得圖畫書佳作，故事中的小男孩小佑，每天從學校回來，總會掉一些東西，從帽子、水壺、橡皮擦，甚至是腳上穿的襪子都能搞丟。

故事的最末埋藏著驚喜，一天小佑進門就大喊「媽媽掉了！」正當母親疑惑時，只見小佑張大嘴巴，興奮地指著自己牙齒的缺口，原來是掉了人生中的第一顆乳牙，呈現孩子成長的喜悅。

李慢今天接受中央社採訪表示，故事靈感來自她的兒子，但真實生活中，兒子不會掉東掉西，只是從學校聽了一些換牙的傳說故事，一直很期待乳牙脫落的那一天，家裡也預先準備了盒子，然而直到今天，孩子的牙齒都還沒有掉。

翁藝珊也以圖畫書「阿嬤家」獲得佳作，故事敘述90歲的阿嬤都捨不得丟東西，友人說是「囤積症」，因為孤單和不安全感，用收藏東西投射生命中的遺憾。故事告訴讀者斷、捨、離的行動與智慧，藉由整理和分贈物品，可讓生活品質更精進，也提醒大家給予家中長輩更多的關懷和陪伴。

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另外2個佳作作品，分別是林倩誼的圖畫書「神奇的黑色鉛筆」，以及游書珣的童詩集「陀螺」。信誼基金出版社總編輯陳曉玲表示，從參賽作品中也可看到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中人們心情的轉變，去年許多作品展現心情的起伏波動，今年作品則較為沉靜，呈現生活中的小觸動。

陳曉玲表示，信誼文學獎舉辦至今已頒出158個獎項，出版94本書，有32本更已授予國際版權，翻譯成多種語言。她認為台灣的創作多元，有豐富的想像力，療癒作品尤多，也有許多涉及本土文化、社會關懷題材。信誼近年除了書籍出版，也透過圖像IP授權等方式開發文創品，讓書籍更為「立體」。（編輯：陳政偉）1110416

第34屆信誼幼兒文學獎16日揭曉，林倩誼的圖畫書「神奇的黑色鉛筆」獲得佳作。中央社記者陳至中台北攝 111年4月16日