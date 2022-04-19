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東北季風挾微量污染物 高雄4地區空氣品質亮紅燈

2022/4/19 13:20
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（中央社記者張雄風台北19日電）環保署今天表示，東北季風挾帶微量境外污染物，高屏位於下風處，易有污染物累積，高雄前金、前鎮、復興及鳳山地區空氣品質達紅色警示等級，主要污物為細懸浮微粒（PM2.5）。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天顯示，受東北季風影響，東北風挾帶微量境外污染物移入，全台各地多為普通等級；中南部近山區擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏位於下風處，易有污染物累積。

環保署提醒，高雄前金、前鎮、復興、鳳山地區中午時空氣品質已達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒， 所有族群應減少在戶外活動。

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今天北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東及澎湖地區空氣品質為「普通」等級，北部沿海地區及雲嘉南零星地區可能達橘色提醒等級；中部、高屏及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，20至21日東北季風減弱，環境風場轉為東風至東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件稍差，雲嘉南以南地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；22日至24日南風增強，南部地區擴散條件轉佳，北部地區須留意污染累積情形。（編輯：陳清芳）1110419

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