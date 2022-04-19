移工防疫指引修正 防疫宿舍工作人員須打第3劑

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（中央社記者張雄風台北19日電）勞動部今天修正移工防疫指引，若雇主聘僱移工達30人以上，應指定防疫長及防疫管理人員；另外防疫宿舍工作人員，皆應接種COVID-19疫苗追加劑且滿14天，始能從事工作。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，今天修正移工防疫指引，規定雇主聘僱移工達30人以上，應指定相當層級人員擔任防疫長，另指派人員擔任防疫管理人員，並且應制定防疫計畫，以便於防疫聯繫；另外防疫宿舍工作人員，皆應接種COVID-19疫苗追加劑（第3劑）且滿14天。

為指導雇主、移工及仲介公司於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間有明確依循，發展署滾動修正「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」。

發展署說明，防疫長及防疫管理人員應協助移工儘速接種疫苗、落實實聯制、防疫宣導、防疫物資準備及移工健康監測等；如事業單位有確診個案時，防疫長應擔任與衛生主管機關聯繫窗口，並負責通報勞工主管機關、掌握確診者的職場接觸者名冊，以及配合辦理疫調等。

另外，也需依防疫計畫所訂SOP安置移工，或配合衛生主管機關，進行防疫應變工作，如安排確診移工隔離或安置，及相關交通接送與隔離期間的生活照顧等。

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發展署提到，日前經指揮中心同意，已開放入境移工得於仲介公司設立防疫宿舍進行檢疫，因檢疫宿舍工作人員為高接觸風險工作者，因此同步明訂皆應接種COVID-19疫苗加強劑且滿14天，始能從事工作；但經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明者，須每週1次自費快篩或PCR檢驗陰性。

發展署補充，現行移工防疫指引所定各項強制性規範，如落實分流分艙、移工宿舍禁止不同公司混住、針對移工每日健康監測及安排就醫等應辦事項，請雇主加強落實；如未落實應辦理措施，將依「就業服務法」要求限期改善、裁處罰鍰，並視個案情節，最重將廢止雇主聘僱或招募許可。（編輯：陳清芳）1110419