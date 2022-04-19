王國材溫情喊話 盼台鐵人5/1讓旅客有笑容

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣鐵路工會發動5月1日以不加班方式集體休假，並預告端午節、中秋節、國慶日也將比照。交通部長王國材今天寫了一封給台鐵員工的信，盼台鐵人5月1日讓旅客有笑容。

王國材在信件開頭先提到搭車通勤、探親、旅遊，既有甜美的重逢相聚，也有苦澀的別離遠行，是所有台灣人的共同記憶與生活經驗，也是所有台鐵人百年來孜孜矻矻堅守崗位的奉獻成果，他代表交通部向台鐵員工說一聲謝謝。

王國材也向台鐵員工溫情喊話，「我們站在台鐵最關鍵的歷史時間點上，共同為重返台鐵榮光一起努力。我不會放棄任何機會、任何時間持續溝通討論，對於即將到來的五一勞動節，也期待所有台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出我們最專業、最貼心的服務，讓乘客們的臉上能夠有一如往常享受火車便捷優質服務的笑容」。

王國材告訴台鐵員工，這2年為了改善同仁待遇，行政院與交通部也積極為台鐵人員爭取多項福利，包括結婚、生育，從過去只有新台幣1000、2000元，提升到2個月的薪俸，而子女的教育補助、眷屬喪葬補助也比照公務員，這都是為了慰勞同仁的辛勞，也是為台鐵留才的努力。

然而，在去年4月2日太魯閣號重大事故後，期待及要求台鐵改革的聲浪從未停歇，尤其對於在事故中失去生命旅客的家人們來說，他們永難抹滅的傷痛與殷殷期盼的呼求，讓台鐵改革成為所有交通人必須堅定履行的承諾，更是使命必達的任務。

王國材說，台鐵人員雖然努力，但長期背負龐大債務及行政組織體制的僵化下，台鐵的體質越來越差，業務的推展欠缺自主彈性，必須找出方法解決債務問題，共同打造一個企業化經營的優質環境，為了實現這個願景，台鐵公司化是必須選擇的唯一道路。

王國材說回顧去年至今，在研擬台鐵公司條例的同時，他也到各地去聆聽同仁的心聲及意見，儘可能將大家關切的意見加到條例草案內，並且參考日本、韓國的公司化經驗。

王國材說，他了解大家擔心公司化後，會不會因持續虧損而影響福利與權益，經過他盡力爭取，行政院長蘇貞昌表達全力支持，並提出3項承諾與2項保證：因歷史包袱所造成的債務政府負擔、因配合政策所產生的支出政府補貼、基礎設備建設及重大維修由政府承擔，保證員工工作、薪資、福利都不減損，保證公務員或公司從業人員身分自由選擇。每項承諾與保證都將白紙黑字明確入法，讓大家可以放心來衝刺打拚台鐵公司的美好未來。

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王國材希望員工了解，台鐵安全改革是現在進行式，在社會的期待及要求下，每天都要跟時間賽跑。未來公司組織中，地方營業處成立營運安全科，總公司成立營運安全處，董事會也設立安全委員會，另成立專責單位進行數位發展及技術研發，以追上鐵道智慧化的潮流，從軟硬體改善營運安全，符合國人期待。

王國材也要員工放心，未來台鐵公司仍是百分之百國營企業，還是交通部大家庭的成員之一，交通部會持續協助台鐵公司的發展。（編輯：張芷瑄）1110419