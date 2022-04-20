環團籲邁向淨零轉型 經部：引導碳減排、循環利用

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經濟部次長曾文生（右2）在「台灣如何邁向淨零轉型」論壇中指出，全世界石化等重工業的淨零排放技術在發展中，也有被規範到，當碳排放變成有價時，會有企業更新製程，變得更有競爭力，進而影響其他企業跟著走；但是假設全世界相關產業都不改，最後碳費會轉嫁到所有人身上，這是人類的共同選擇、共同接受，因為背後邏輯都是市場運轉所致。中央社記者楊淑閔攝 111年4月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）環團今天舉辦論壇探討如何邁向淨零轉型，呼籲對高碳排產業，應減少原物料需求，以及從消費市場轉型刺激產業升級創新。經濟部次長曾文生回應，引導碳減排、循環利用是重點。

行政院3月公布「2050淨零排放路徑及策略總說明」，民間關切實務問題與執行困境，綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、環境權保障基金會、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會今天共同舉辦「台灣淨零，尋路共行：台灣如何邁向淨零排放」線上論壇，尋求社會對話，有500多人線上參與。

環團認為，要推動碳排放居高不下的石化、鋼鐵、水泥、電子科技等產業鏈產業轉型，根本關鍵仍在減少原物料需求，並應從消費市場轉型來刺激產業升級創新。

中央研究院經濟研究所研究員蕭代基指出，半導體產業的一枝獨秀發展變成「一個人的武林」，這對於整體國家的安全、平衡是不適宜的，要有均衡產業結構，作法上應該是要比較自由化的方法，一個產業規模太大就要抑制，會影響國家的產業結構。

蕭代基並根據波特假說（Porter hypothesis ）建議，政府應把產業綁在一起做，在立法上加上各產業成立淨零的自治組織，一起努力推動，尤其是在技術發展上。

曾文生回應，全世界石化等重工業的淨零排放技術在發展中，也有被規範到，在碳排放變成有價時，會有企業更新製程，變得更有競爭力，進而影響其他企業跟著走；但假設全世界相關產業都不改，最後碳費會轉嫁到所有人身上，這是人類的共同選擇、共同接受，因為背後的邏輯都是市場運轉所致。

外界關注半導體擴展的各種影響。他說，不可能半導體都在台灣，這沒有仔細的答案，不過幾次科學園區環評顯示，已做到過去做不到的事。

曾文生進一步說，就是再生水的利用、再生能源使用占一定比率，這2者已是環評的標配，半導體產業如何做到更好的物質循環，都會是政府未來規劃布局的重點。

另外，環保署副署長沈志修則回應各界關心的「溫室氣體減量及管理法」的立法進程，他說，希望草案這會期能進到立法院，年底通過母法，之後還要訂定子法。（編輯：張芷瑄）1110420