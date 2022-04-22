台鐵5/1列車可能全停 23日主要車站預演應變接駁

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台灣鐵路工會發起5月1日以不加班方式集體合法休假，當天列車可能全面停駛，預估當日運能缺口約35.8萬人次。圖為22日台北車站站務人員在月台執勤。中央社記者吳家昇攝 111年4月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部今天公布因應台鐵5月1日列車可能全部停駛的應變計畫，交通部也將於明天在台鐵主要車站預演應變接駁計畫。

台灣鐵路工會認為交通部在推動台鐵公司化時，未與員工充分溝通，決定發起5月1日以不加班方式集體休假，有1萬2000人響應，台鐵目前研判當天派不出駕駛開火車，雖仍在溝通，但很可能所有列車都停駛。

交通部今天上午公布應變計畫，預估當天運能缺口約35.8萬人次的需求，已協調高鐵、國道客運、公路及市區客運籌備疏運運能，務必滿足西部幹線21.1萬人次、東部幹線4.1萬人次、支線及區域10.6萬人次的旅運需求；其中高鐵及客連無法滿足的地區，推出10條類火車路線，以遊覽車運送旅客。

交通部明天就會與相關單位，在台鐵主要車站預演接駁情境，25日正式演練。

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交通部也規劃，4月30日台鐵於台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮等5區成立應變小組，隨時掌握各轄區內疏運及人力運作情形，5月1日由交通部、台鐵、公路總局及台灣高鐵公司共同成立應變中心。

另公路總局各區監理所也會與當地交通主管機關建立橫向聯繫機制，依需要調節增加地區公共運輸服務，務求相關交通維持計畫順利運作，並應變即時處理各種突發狀況。（編輯：陳政偉）1110422