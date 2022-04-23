台大擬徵用宿舍供隔離 引部分學生反彈

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（中央社記者陳至中台北23日電）本土COVID-19疫情嚴峻，校園確診師生人數持續上升，台灣大學考慮徵用女9舍作為校內隔離宿舍，引發部分住宿生反彈。校方今天說，只是方案之一，將持續溝通，目前尚未定案。

社群網站Dcard上近日有台大學生發文，指台大校方正在詢問住宿學生，考慮於111學年度（今年8月起）將女9舍作為校內隔離宿舍，引發學生熱烈討論，部分住宿生擔心自己將被趕出宿舍。

社群網站傳出住宿組解釋，會挑女9舍是因為相較於其他宿舍，女9舍人數較少，套房符合「一人一室」的隔離規範，且有後門可與其他宿舍的動線分開。

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台大校方今天以文字回應媒體指出，教育部日前曾發函請各大專校院規劃隔離宿舍，台大因此積極準備中。女9舍是暑假期間的方案之一，還須進一步溝通以取得住宿同學理解，目前尚未定案。

教育部13日發函全國大專校院，主要是說明12日公布的新停課標準，同時也建議，因應近日學生確診數量增加，學校可預先規劃隔離宿舍，學生一旦被匡列為密切接觸者，即可安排在隔離宿舍居家隔離。（編輯：張芷瑄）1110423