休士頓駐處：FIRST機器人大賽台灣隊伍表現亮眼

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（中央社記者游凱翔台北25日電）台灣駐休士頓辦事處今天表示，2022年FIRST機器人世界冠軍年度大賽已圓滿落幕，來自台灣的7個機器人團隊表現亮眼，比賽過程中成功讓世界認識台灣，甚至分送手工香皂給他國隊伍，進行另類防疫外交。

台灣駐休士頓辦事處上午發布新聞稿指出，2022年FIRST （For Inspiration and Recognition of Science and Technology）機器人世界冠軍年度大賽，於美國當地時間23日圓滿落幕，來自台灣的7個機器人團隊，包含8歲至18歲、近百名國小到高中學生，選手在比賽過程中努力奮戰，成功讓世界認識台灣。

駐處說明，此次競賽項目分別有「全球高中生機器人最高等級大賽（FRC ，FIRST Robotics Competion）」、參賽年齡14歲至18歲；「科技挑戰賽（FTC，FIRST Tech Challenge）、針對12歲至20歲國中及高中生的機器人比賽；「樂高聯賽（FLL ，FIRST Lego League）」，其中Challenge組參賽選手年齡為9歲至16歲、Explore組參賽選手為6歲至10歲。

駐處表示，在全球453個FRC強隊環伺下，南科實中在分組中脫穎而出，獲大會裁判評審機器人設計功能的「最佳品質獎」（Quality Award），殊為不易；台灣FLL Challenge隊伍Tai-botics也傳佳績，拿下「機器人表現」第2名、「機器人設計獎」及「8強邀請賽」第1名；2名國小學生組成的FLL Explore隊伍BlockPlanet Shining Parrot，獲得團隊合作海報獎。

駐休士頓辦事處長羅復文賽後也到會場慰問團隊，並特別轉致總統蔡英文、副總統賴清德的賀電給得獎隊伍，肯定他們在世界級大賽發光之外，進一步介紹及推廣台灣精神。

駐處也提到，除了得獎的南科實中外，賽場中令人振奮的是FRC隊伍建國中學、高雄中正高工，在各地區有多年經驗隊伍的強大壓力競爭下，積分賽一度取得全場排名第10名與第19名佳績。

另外，FTC隊伍戴著大頭佛在會場與各隊伍交流，因亮眼吸睛，現場更可聽到主持人不斷高喊「台灣」，並在比賽中一度邀請全場以中文吶喊「321開始」進行比賽；FLL Challenge隊伍Tai-botics所設計的機器人令現場所有評審驚艷，不斷以「Nice Robot」介紹台灣隊伍，同時獲邀參與只有8強隊伍所能參與的邀請賽，在激烈角逐下奪得第1名。

FLL Explore國小組在會場以自身報告主題恐龍化石發想，帶著親手製做的恐龍手工肥皂贈予各國友隊，不僅介紹台灣，也將防疫觀念帶給所有參賽者。

駐處強調，此次台灣團隊收獲豐富，在休士頓期間受到各個僑團熱情照顧，各界均期許選手們持續在機器人領域深耕，發揮專業研究及團隊精神，向更高目標邁進。（編輯：張均懋）1110425