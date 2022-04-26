台中科大、明道中學合作 開發手語燒助聽障者

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）為培養聽障者創業自立能力，國立台中科技大學商業設計系結合明道中學餐飲科，以在地農特產品研發「手語燒」雞蛋糕，希望大家可以享用美食時也能接觸及認識手語。

台中科技大學、明道中學及社團法人台中市聾人協會今天在台中科大舉辦「手語燒」發表會，由台中科大商業設計系與明道中學餐飲科跨校合作，開發話題美食「手語燒」，引領手語話題性，拉近民眾與聽障者之間的距離。

台中科大校長謝俊宏在會中表示，學校跟聾人協會三方合作，主要由金牌級餐飲老師，帶領設計有關聽障者的手語LOGO，藉由中科大商業設計系來包裝，透過機制採用台中市農特產品包括麻薏、咖啡、地瓜及芋頭為食材，希望將在地產品透過經濟設計及包裝，推廣到全國去，也希望聽障者有機會將手語活動推廣到社會大眾，這就是學校善盡社會服務的方向。

明道中學副校長陳炤華指出，台中科大這次是畢業專題，明道在新課綱也有所謂的專題製作，這是一個很好的學習，他們也學了很多，會將大學端這樣很好的發想跟概念帶回高中端，讓明道課程可以更精彩，今天有這個機會可以跟聾人協會合作，是很有意義的活動，從老師到孩子都很有感受。

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台中科大商業設計系副教授洪祺森在會中表示，商業設計系畢業前一年都要做畢業專題，這組二技學生，只有學習1年的時間就要做畢業專題，校方希望讓設計成為社會服務的工具，讓學生在一開始接觸設計時，就能去做社會服務的事情，這是推動教育很重要的理念。

洪祺森指出，這次很開心與聾人協會合作，明道中學為這個專題開發4款台中專屬的口味，將授權讓聾人協會做後續販售，未來在市面上就可以吃到這次開發出的不同口味「手語燒」雞蛋糕，也能看到很有趣味的手語燒造型。（編輯：謝雅竹）1110426